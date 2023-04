Copa do Brasil: assistir online ao jogo do Fortaleza hoje, 26 de abril

Copa do Brasil: assistir online ao jogo do Fortaleza hoje, 26 de abril

Com a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil em jogo, Águia de Marabá e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 26/04, no Estádio Mangueirão, em Belém, às 19h30, horário de Brasília. Saiba onde assistir o jogo do Fortaleza hoje ao vivo.

O Fortaleza goleou o Águia por 6 a 1 na partida de ida. O Leão só precisa do empate para se classificar, enquanto os paraenses terão que vencer com cinco gols ou mais na diferença.

Assistir jogo do Fortaleza online na Copa do Brasil

Para assistir o jogo do Fortaleza hoje na Copa do Brasil basta sintonizar o Amazon Prime Video, produto de streaming por assinatura que só funciona para quem é cliente. O duelo tem início às 19h30 e a transmissão é para todo o Brasil.

Quem é assinante pode assistir no aplicativo do celular, tablet, smartv ou até no computador. Para se tornar membro da plataforma é só pagar R$ 14,90 por mês ou o plano anual começa em R$ 119,00, totalizando R$ 9,92 por mês.

O app do streaming está disponível no IOS e Android.

Acesse o site (www.primevideo.com), clique em "experimente 30 dias grátis" Na sequência, crie uma conta no site da Amazon. Depois, escolha qual modo de pagamento deseja Finalize o seu cadastro no site e aí é só curtir.

Escalações Águia de Marabá x Fortaleza

Só a vitória importante no jogo do Fortaleza e Águia de Marabá nesta quarta-feira. O Fortaleza tem a vantagem e por isso o técnico Vojvoda deve optar por misturar reservas com titulares. Já o elenco paraense deve ser o mesmo da primeira partida.

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, Betão, David Cruz, Evandro; Castro, Balão Marabá, Danilo Cirqueira, Adauto, Wander; Luam Parede.

Fortaleza: Fernando Miguel; Dudu, Marcelo Benevenuto, Ceballos, Sammuel; José Welison, Pochettino, Calebe; Yago Pikachu, Silvio Romero e Romarinho.

Como funciona a Copa do Brasil?

A Copa do Brasil é a competição de futebol mais democrática do país. Ela reúne equipes de diferentes estados em diferentes etapas. Cada nova fase que um time avança, ele fatura uma premiação milionária para o seu cofre.

A primeira fase traz equipes menores, enquanto grandes do Brasileirão (aquelas que ficaram no meio da tabela e na parte de baixo) também jogam. Avançam para a segunda fase e depois a terceira, onde 32 clubes disputam. A partir da terceira fase os grandes da Série A e os atuais campeões da Copa do Nordeste e Copa Verde entram.

A partir da terceira fase é que os jogos de ida e volta começam. Daí, vem as oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final, também em duas partidas entre os finalistas.

Qual é a maior torcida de futebol da região Nordeste?

Jogos da Copa do Brasil hoje

Oito jogos da terceira fase da Copa do Brasil serão disputados nesta quarta-feira.

Santos x Botafogo SP - 19h

Sport x Coritiba - 19h

Brasil de Pelotas x Atlético MG - 19h30

Águia de Marabá x Fortaleza - 19h30

Tombense x Palmeiras - 20h

América MG x Nova Iguaçu - 21h30

Flamengo x Maringá - 21h30

Corinthians x Remo - 21h30

Você também vai gostar de ler: Quantas finais LeBron James jogou na NBA?