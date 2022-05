Copa do Brasil: onde vai passar Santos x Coritiba ao vivo e horário (12/05)

No primeiro confronto da terceira fase, o Coritiba levou a melhor por 1 a 0 jogando em casa, no Paraná

Nesta quinta-feira, Santos e Coritiba disputam a classificação até as oitavas da Copa do Brasil a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Vila Belmiro, pelo jogo de volta na terceira fase. Para saber onde vai passar o jogo do Santos x Coritiba ao vivo, confira o texto a seguir.

Onde vai passar Santos x Coritiba ao vivo hoje?

O jogo do Santos x Coritiba hoje ao vivo será transmitido no Amazon Prime Video, streaming, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o Amazon está disponível em todo o país somente para os assinantes. Para tornar-se membro da plataforma, o torcedor deve acessar o site (www.primevideo.com) e, pelo valor de R$9,90 por mês, ter garantia completa do catálogo.

O Amazon Prime Video está disponível no celular, Android e iOS, computador, tablets e smart TV.

Informações do jogo Santos x Coritiba hoje:

Data: 12/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro

Arbitragem: Savio Pereira (FIFA)

Onde assistir: Amazon Prime Video

+Tem gol fora na Copa do Brasil? Entenda a regra do campeonato

Escalação do Santos x Coritiba hoje:

Os santistas não terão Ângelo, lesionado. Já o técnico Fabian cumpre suspensão e não comandará o time nesta quinta-feira. Lucas Ochandorena é quem estará no banco do Santos hoje.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Velasquez, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Rodrigo Fernandez, Zanocelo, Ricardo Goulart, Léo Baptistão; Marcos Leonardo e Jhon.

Para o Coxa, os atletas Igor Paixão está lesionado e Fabrício Daniel não pode entrar em campo porque já defendeu o Mirassol.

Provável escalação do Coritiba: Muralha; Luciano Castán, Henrique, Matheus Alexandre, Egídio; Willian Farias, Andrey, Robinho, Adrian Martinez; Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo

Santos e Coritiba na Copa do Brasil

Para chegar até aqui, o Santos passou por Salgueiro e Fluminense, do Piauí. Na terceira fase, perdeu o primeiro jogo para o Coxa e, nesta quinta-feira, deverá botar em campo o seu melhor desempenho para garantir a classificação até as oitavas de final da Copa do Brasil. O time paulista joga em casa e espera contar com a torcida em peso para ajudar o elenco do começo ao fim da partida.

Do outro lado, o Coritiba tem a vantagem após vencer com um gol o primeiro confronto. Por isso, basta um empate ou até mesmo uma vitória com um gol para avançar até a próxima fase da competição. O time paranaense só não pode perder, já que não tem mais gol fora de casa. O Coxa deixou para trás o Bahia de Feira e o Pouso Alegre.

Último jogo de Santos x Coritiba:

A última vez que as equipes se enfrentaram aconteceu em 20 de abril de 2022, pela temporada atual, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

Por 1 a 0, o elenco do Coritiba levou a melhor jogando em casa, no Couto Pereira, com gol de Alef Manga.