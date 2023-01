Transmissão jogo do Santos na Copinha hoje e horário - 04/01/2023

Pela primeira rodada da Copinha, as equipes de Santos e São Raimundo RR se enfrentam nesta quarta-feira com transmissão ao vivo

A estreia do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior vai ser nesta quarta-feira, contra o São Raimundo, de Roraima, pela primeira rodada no grupo 26. O jogo do Santos na Copinha hoje começa às 15h (Horário de Brasília) no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Onde vai passar jogo do Santos na Copinha

O jogo do Santos na Copinha hoje vai passar no SporTV, a partir das 15h (Horário de Brasília).

Em qualquer lugar do Brasil, a partida pode ser assistida entre as operadoras de TV por assinatura.

Também dá para assistir ao jogo entre Santos e São Raimundo pelo GloboPlay, plataforma de streaming disponível para assinantes.

O GloboPlay pertence à Rede Globo. A plataforma retransmite as imagens do canal para quem é assinante tanto pelo site (www.globoplay.globo.com) como no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

TV: SporTV

LiveStream: GloboPlay

Grupo do Santos na Copinha 2023

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos está no grupo 26 ao lado do Falcon (Sergipe), Santo André (São Paulo) e São Raimundo (Roraima).

Serão três rodadas em pontos corridos no Estádio Bruno José Daniel, o Brunão, na cidade de Santo André. Cada um dos grupos (trinta e dois no total) e as cidades sedes de cada um foram definidos por sorteio pela FPF.

Por ter tradição, o Santos é o grande favorito na disputa.

GRUPO 26

1 Falcon

2 Santo André

3 Santos

4 São Raimundo RR

Quantos títulos da Copinha o Santos tem?

O Santos venceu a Copinha por 3 vezes, nos anos de 1984, 2013 e 2014.

A primeira vez que levantou a taça foi em 1984, ao derrotar na final o Corinthians. Já em 2013 veio a conquista do bi ao ganhar do Goiás também no tempo regular.

Em 2014, entretanto, o Santos conquistou o título de base pela última vez ao bater novamente o Corinthians em uma final de campeonato.

Relembre como foi a última conquista do Santos na Copinha.



Temporada 2022 do Santos na Copinha

O Santos fez uma temporada extraordinária em 2022 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os garotos da Vila garantiram a liderança no grupo 8 com nove pontos, somados através de três vitórias na primeira fase.

Depois, o Peixe ganhou do Chapadinha na segunda fase, a Ferroviária na terceira fase e o Fluminense nas oitavas de final da competição. Nas quartas bateu o Mirassol nos pênaltis e por fim o América Mineiro na semifinal da edição de base.

No Allianz Parque, a final da Copinha foi disputada em 25 de janeiro de 2022, dia do aniversário da cidade de São Paulo e feriado local. Porém, a alegria foi toda do Palmeiras, que ganhou por 4 a 0 e conquistou o seu primeiro título da Copinha na história.

