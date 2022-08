Dias dos jogos do Brasil na Copa 2022: calendário e horários

Confira as datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar, com início em 20 de novembro

Falta pouco para assistirmos ao maior evento de futebol do mundo. A Copa do Mundo no Catar tem início em 20 de novembro de 2022, com trinta e duas seleções brigando pelo título de melhor equipe do mundo no futebol. Mas o torcedor quer saber quais são os dias dos jogos do Brasil na Copa 2022 para ficar por dentro do calendário.

Dias dos jogos do Brasil na Copa 2022

A estreia da Seleção Brasileira vai acontecer no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, a partir das quatro horas da tarde, pelo horário de Brasília.

O Brasil está no grupo G, ao lado de Sérvia, Camarões e Suíça após o sorteio da FIFA. Sob o comando de Tite, a equipe brasileira tem um longo processo para frente se quiser alcançar a grande final na competição. Pela frente terá Coréia do Sul, Gana, Portugal ou Uruguai nas oitavas de final, enquanto nas quartas de final o time pode enfrentar até mesmo a Bélgica, dependendo do cruzamento entre as seleções.

Confira os principais dias dos jogos do Brasil na Copa 2022, marcado em novembro e dezembro.

Brasil x Sérvia

Primeira rodada do grupo G

Quinta-feira, 24/11 às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail.

Brasil x Suíça

Segunda rodada do grupo G

Segunda-feira, 28/11 às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974.

Camarões x Brasil

Terceira rodada do grupo G

Sexta-feira, 02/12 às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail.

Brasil x Coreia do Sul/Gana/Portugal/Uruguai

Oitavas de final

Segunda-feira, 05/12 ou 06/12

Grupos da Copa do Mundo 2022

Através de sorteio, a FIFA definiu os oito grupos da Copa do Mundo no Catar. A competição contará com 32 seleções dos mais diferentes continentes, disputando três rodadas na fase inicial onde apenas os dois primeiros de cada grupo avançam até a próxima etapa, o mata-mata da temporada.

O Brasil está no grupo G, ao lado da Sérvia, Suíça e Camarões, disputando a primeira fase em busca da vaga nas oitavas de final.

Confira a seguir todos os grupos da Copa do Mundo do Catar.

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

GRUPO D: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia

GRUPO E: Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul

Que dia vai ser às oitavas de final da Copa do Mundo?

As oitavas de final na Copa do Mundo na Copa do Mundo vão começar em 3 de dezembro, sábado, com dois jogos da primeira etapa do mata-mata na competição.

O chaveamento da Copa do Mundo já foi definido pela FIFA, assim como todos os grupos. Por isso, cada seleção já sabe qual será o caminho que os times deverão ter para alcançar a grande final do torneio este ano.

Para o Brasil, os adversários podem ser Coreia do Sul, Gana, Portugal ou Uruguai nas oitavas de final, dependendo da posição de cada um.

Depois, as quartas de final mudam o cenário, dependendo também das vitórias de cada lado.

Oitavas de final:

3 de dezembro (Sábado):

1A x 2B

1C x 2D

4 de dezembro (Domingo):

1B x 2A

1D x 2C

5 de dezembro (Segunda-feira):

1E x 2F

1G x 2H

6 de dezembro (Terça-feira):

1F x 2E

1H x 2G

Quartas de final:

9 de dezembro (Sexta-feira):

Vencedor Oitavas 1 x Vencedor Oitavas 2 – 12h

Vencedor Oitavas 3 x Vencedor Oitavas 4 – 16h

10 de dezembro (Sábado):

Vencedor Oitavas 5 x Vencedor Oitavas 6 – 12h

Vencedor Oitavas 7 x Vencedor Oitavas 8 – 16h

Semifinal:

13 de dezembro (Terça-feira): – 16h

Vencedor Quartas 1 x Vencedor Quartas 2

14 de dezembro (Quarta-feira): – 16h

Vencedor Quartas 3 x Vencedor Quartas 4

Final:

18 de dezembro (Domingo) – 12h

Terceiro lugar:

17 de dezembro (Sábado) – 12h

Leia também: Seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo:veja 7 melhores