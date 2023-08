Programação de quarta-feira na Copa do Brasil. Foto: Reprodução/Marco Galvão/CBF

Jogos de hoje na Copa do Brasil sub-20 e onde assistir ao vivo - 16/08

Copa do Brasil

A Copa do Brasil sub-20 continua nesta quarta-feira, 16 de agosto, com nove partidas na primeira fase, a competição anual da CBF entre os times da base. Onde assistir e como funciona o torneio você confere abaixo no texto.

Quais são os jogos da Copa do Brasil sub-20 hoje?

A Copa do Brasil nas categorias de base traz nove duelos da primeira fase com Fluminense, Vasco, América Mineiro, Cruzeiro, Athletico Paranaense e Santos em campo. Todos os jogos começam às 15h, horário de Brasília, entre os mais diferentes estados.

Ontem, o Grêmio venceu o Internacional nos pênaltis pelo GreNal e garantiu a vaga nas oitavas de final. A primeira fase é disputada em partida única, ou seja, quem perde é eliminado.

Em caso de empate, as cobranças de pênaltis definem quem segue vivo na competição.

Fluminense x Aster - primeira fase

Data: quarta-feira, 16/08

Horário: 15h

Local: Vale das Laranjeiras

Onde assistir: não tem transmissão

Vasco x Vila Nova - primeira fase

Data: quarta-feira, 16/08

Horário: 15h

Local: Estádio São Januário

Onde assistir: não tem transmissão

América MG x Mixto - primeira fase

Data: quarta-feira, 16/08

Horário: 15h

Local: SESC Venda Nova

Onde assistir: não tem transmissão

Cruzeiro x Ceilândia - primeira fase

Data: quarta-feira, 16/08

Horário: 15h

Local: Arena Vera Cruz

Onde assistir: não tem transmissão

Bahia x Falcon - primeira fase

Data: quarta-feira, 16/08

Horário: 15h

Local: Estádio Pitaçu

Onde assistir: não tem transmissão

Sport x CSP - primeira fase

Data: quarta-feira, 16/08

Horário: 15h

Local: Arena Pernambuco

Onde assistir: não tem transmissão

CSA x Alecrim - primeira fase

Data: quarta-feira, 16/08

Horário: 15h

Local: Estádio Rei Pelé

Onde assistir: não tem transmissão

Athletico PR x União ABC - primeira fase

Data: quarta-feira, 16/08

Horário: 15h

Local: CT do Caju

Onde assistir: não tem transmissão

Santos x Coritiba - primeira fase

Data: quarta-feira, 16/08

Horário: 15h

Local: CT Rei Pelé

Onde assistir: não tem transmissão

Como funciona a Copa do Brasil sub-20?

A Copa do Brasil sub-20, fundada em 2012 pela CBF, é dividida em cinco fases: a primeira, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final, onde apenas a primeira e a final são jogadas em partida única, as outras são realizadas em ida e volta.

Na primeira fase 32 equipes entram em campo em partida única, onde o vencedor vai para a s oitavas de final e os perdedores são eliminados, seguindo o mesmo modelo da Copa do Brasil tradicional. Depois, os dezesseis classificados jogam as oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final.

Em caso de empate na soma dos placares ou em partida única, as cobranças de pênaltis é que vão definir quem segue vivo no torneio de base da CBF.

Onde assistir a Copa do Brasil nas categorias de base?

Os direitos de transmissão da Copa do Brasil nas categorias de base pertencem ao Grupo Globo, sob responsabilidade dos canais Sportv de passarem ao público cada uma das partidas em todas as fases. A CBF não confirmou nenhuma plataforma digital ou canal de televisão na transmissão.

O Sportv exibe apenas os principais jogos da competição, disponível em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal na programação.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode assistir a retransmissão ao vivo no aplicativo em qualquer dispositivo móvel.

