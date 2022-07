Corinthians nas quartas de final: Timão vence Santos na Copa do Brasil

Corinthians vai jogar as quartas da Copa do Brasil. Foto: Reprodução / Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Timão conseguiu segurar a vantagem diante do Santos e avançou na Copa do Brasil

Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil! Com a goleada sobre o Santos na partida de ida na Neo Química Arena por 4 x 0 e a derrota por 1 x 0 no segundo jogo desta quarta-feira, 13/07, na Vila Belmiro, o Alvinegro do Parque São Jorge segue adiante competição nacional. O autor do gol da equipe santista foi Marcos Leonardo, de pênalti, aos 67 minutos de partida.

Confira tudo sobre as quartas de final e como vai ser a competição.

Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil

Após eliminar o rival paulista, o Timão chega forte para a próxima fase. Junto do Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil estão o Athletico Paranaense, Fluminense, Atlético Goianiense, Fortaleza e Flamengo, que também se classificaram e aguardam mais dois jogos que serão disputados nesta quinta-feira, 14 de julho, para conhecerem os outros dois times que estarão nas quartas de final.

A premiação por chegar a essa fase do campeonato é de R$ 3,9 milhões. Assim como nas oitavas de final, os duelos das quartas de final serão conhecidos através de sorteio. Deste sorteio, também será definido o chaveamento que servirá para saber os possíveis confrontos das semifinais e final. Os confrontos das quartas de final serão definidos na próxima terça-feira, 19 de julho, às 13h30 (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e com transmissão ao vivo.

Os jogos de ida das quartas de final serão disputados entre os dias 27 e 28 deste mês, enquanto os de volta serão nos dias 17 e 18 do mês de agosto.

COMO FOI O JOGO DE VOLTA DAS OITAVAS COM CORINTHIANS NAS QUARTAS DE FINAL?

O time do técnico Vítor Pereira sofreu pressão na maior parte do jogo, mas soube administrar a excelente vantagem conquistada em Itaquera, tanto que alguns jogadores da equipe titular foram preservados.

A equipe foi a campo com: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo; Roni, Du Quiroz e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Lucas Pitón.

Confira o gol da equipe da Baixada Santista:

Infelizmente, ao final da partida, alguns torcedores do Santos invadiram o campo e tentaram agredir os jogadores do Corinthians. O árbitro teve de interromper o jogo por alguns minutos por conta de sinalizadores acesos na torcida organizada do santos. Já com o apito final, a comemoração dos jogadores do Corinthians acabou sendo interrompida por causa de invasão ao gramado.

Torcedores do Santos entraram no campo e tentaram agredir os jogadores do Corinthians, inclusive o goleiro Cássio foi atingido por um deles, que logo foi imobilizado pelos seguranças. Apesar disso, o Peixe está eliminado e o Corinthians nas quartas de final chega muito confiante par jogar.

ABSURDO: Um torcedor do Santos invadiu o gramado e tentou agredir o Cássio!pic.twitter.com/8YHpMnzCHo — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) July 14, 2022

Qual o próximo jogo do Corinthians?

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, 16 de julho, pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o compromisso é fora de casa, diante da equipe do Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Nesse momento, os comandados de Vítor Pereira ocupam a segunda colocação do campeonato com 29 pontos, um ponto atrás do líder Palmeiras com 30.

Se vencer o jogo deste sábado, pode voltar a brigar pela liderança com o alviverde, já que a diferença é de apenas um ponto entre os dois. O jogo será transmitido pelo Premiere, pay-per-view, somente para assinantes.

Quem ainda joga pelas oitavas da Copa do Brasil?

Mais dois jogos vão completar a fase oitavas de final da Copa do Brasil, ambos serão disputados nesta quinta-feira, 14 de julho.

O primeiro deles é o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras, às 20 horas (Horário de Brasília), no Allianz Parque. O Tricolor venceu a primeira partida por 1 x 0, portanto, joga por um empate.

O outro jogo será entre Botafogo e América Mineiro, no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro, às 21 horas (Horário de Brasília). O Fogão terá de reverter a derrota sofrida por 3 x 0 em Minas Gerais no primeiro jogo.

Como os jogos das quartas serão definidos por sorteio, os times que avançarem podem enfrentar qualquer outra equipe classificada, portanto, não há adversário definido para o Corinthians nas quartas de final.

