Confira todas as informações da final da Copa do Brasil. Foto: Reprodução / Pixabay

Corinthians x Flamengo final: onde vai passar a Copa do Brasil hoje

Corinthians x Flamengo final: onde vai passar a Copa do Brasil hoje

Copa do Brasil

Corinthians x Flamengo, donos das maiores torcidas do Brasil, vão decidir a Copa do Brasil em dois confrontos e o 1º será nesta quarta-feira, 12 de outubro. Onde vai passar a Copa do Brasil em 2022? Saiba se o jogo vai passar na Globo.

Aproveite e veja como vem Corinthians e Flamengo ao 1º jogo

Onde vai passar a Copa do Brasil hoje?

Em 2022, os direitos de transmissão da Copa do Brasil pertencem à Rede Globo. Desta maneira, a final entre Corinthians x Flamengo será transmitida na TV Globo, na TV aberta, por SporTV e Premiere, na TV fechada.

O jogo está previsto para começar às 21h45 (horário de Brasília), logo após a novela Travessia.

Quais são os números do Sportv em cada operadora?

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Internet

Para assistir a final da Copa do Brasil ao vivo e de graça, crie uma conta gratuita na Globoplay, que permite que você assista a programação ao vivo da emissora pela aba “Agora na TV”.

Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou se preferir baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

Premiação

Primeira rodada– R$ 620 mil (grupo III), R$ 1,09 milhão (grupo II) ou R$ 1,27 milhão (grupo I)

Segunda rodada – R$ 750 mil (grupo III), R$ 1,19 milhão (grupo II) ou R$ 1,5 milhão (grupo I)

Terceira fase – R$ 1,9 milhão

Oitavas de final – R$ 3 milhões

Quartas de final – R$ 3,9 milhões

Semifinal – R$ 8 milhões

Campeão – R$ 60 milhões

Vice-campeão – R$ 25 milhões

Que dia é a final da Copa do Brasil 2022?

De acordo com o planejamento da CBF, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2022 será em 12 de outubro (ida), enquanto o segundo confronto ocorreria em 19 de outubro (volta).

Jogo de ida

Corinthians x Flamengo – 12 de outubro – Neo Química Arena – São Paulo

Jogo de volta

Corinthians x Flamengo – 19 de outubro – Maracanã– Rio