Estreias Globoplay em setembro 2022 tem Senhora do Destino; veja lista

As novelas Senhora do Destino (2004) e A Próxima Vítima (1995), sucessos da emissora, são destaques entre as estreias Globoplay em setembro 2022. A plataforma também inclui no catálogo o documentário original Hebe – Um Brinde à Vida, sobre uma das maiores apresentadoras da TV brasileira, e Vale Tudo com Tim Maia, para homenagear o cantor que completaria 80 anos. Veja a lista completa.

Novidades em novelas: estreias Globoplay em setembro 2022

Maria do Carmo (Suzana Vieira) e Nazaré (Renata Sorrah) estão de volta a partir de a partir de 19 de setembro! A novela Senhora do Destino, que conquistou a maior audiência do horário das 21h nos anos 2000, finalmente entra para a plataforma de streaming. A trama gira em torno de Maria, uma mulher perseverante que se desdobra para cuidar de seus filhos e ainda tenta reencontrar a filha que foi sequestrada quando recém-nascida.

Em 26 de setembro, o folhetim A Próxima Vítima, exibido pela emissora em 1995, também entra para a plataforma. A trama escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando mistura suspense, traição e romance ao intrigar o espectador com uma série de assassinatos que acontecem ao longo da história.

Há ainda as estreias da primeira versão de Sinhá Moça, exibida em 1986, e do folhetim mexicano Os Ricos Também Choram (2022).

Sinhá Moça – 12 de setembro

Senhora do Destino – 19 de setembro

A Próxima Vítima – 26 de setembro

Os Ricos Também Choram – sem data definida

Lançamentos em documentários

Três documentários estão entre as estreias Globoplay em setembro 2022. Hebe – Um Brinde à Vida, produção original da plataforma, celebra a trajetória de uma das maiores apresentadoras da televisão. A obra conta com depoimentos de Ana Maria Braga e Fátima Bernardes, o cantor Fábio Jr., os jornalistas José Hamilton Ribeiro e Ricardo Kotscho, e mais. Os episódios estão disponíveis desde 1º de setembro.

Em 28 de setembro, data em que Tim Maia completaria 80 anos, estreia o documentário Vale Tudo com Tim Maia. O seriado mostra em três episódios os principais acontecimentos que marcaram a trajetória do cantor, narrados pelo próprio Tim. Para a realização do projeto, foram resgatados muitos materiais inéditos, incluindo entrevistas, registros de acervo pessoal e shows.

O Globoplay também inclui no catálogo a série documental A Vida é irada, Vamos Curtir!, que mostra a carreira do surfista Pedro Scooby.

Hebe – Um Brinde à Vida – 1º de setembro

Vale Tudo com Tim Maia – 28 de setembro

A Vida é irada, Vamos Curtir! – sem data definida

Novidades em seriados: estreias Globoplay em setembro 2022

As estreias Globoplay em setembro 2022 estão recheadas de novidades para quem gosta de seriados. Em 5 de setembro entra para a plataforma a primeira temporada da série Addicted: Vidas em Recuperação, que aborda a questão dos efeitos nocivos das drogas na vida de uma jovem.

Rota 66 – A Polícia que Mata, série original Globoplay, baseada no livro de mesmo nome escrito pelo repórter Caco Barcellos, investiga um grupo de matadores da ROTA que opera com o aparente aval da justiça militar. A produção chega no catálogo em 22 de setembro.

Em 6 de setembro, estreiam a primeira, segunda e terceira temporada de Gold Diggers – Luxúria e Poder. O seriado se passa no mundo luxuoso da alta sociedade de Moscou e acompanha Dasha, uma jovem artista que se envolve em um acontecimento misterioso que muda sem destino.

Na terceira temporada de Evil, que entra para a plataforma em 7 de setembro, Kristen e David precisam lidar com o beijo que ocorreu entre eles. Há ainda o envolvimento do padre nos mistérios de uma unidade de espionagem dentro da Igreja Católica.

Addicted: Vidas em Recuperação – 1ª temporada – 5 de setembro

Gold Diggers – Luxúria e Poder – 1ª, 2ª e 3ª temporada – 6 de setembro

Evil – 3ª temporada – 7 de setembro

Rota 66 – A Polícia que Mata – 22 de setembro

Lançamentos sem data definida

O Farejador (2013)

Digimon Adventure – 1ª temporada (1999)

Desventuras de amor em Paris (2022)

Germinal (2021)

A Acusação (2020)

No Escuro – 4ª temporada (2022)

O Diagnóstico (2021)

Blood & Treasure – 2ª temporada (2022)

Lançamentos para assinantes do Globoplay +canais

Os assinantes do Globoplay +canais poderão assistir a transmissão exclusiva do Rock in Rio e acompanhar os shows do Palco Mundo, Palco Sunset, New Dance Order e Espaço Favela.

O público ainda acompanha as estreias de novos programas dos canais fechados do grupo Globo, incluindo a nova temporada do Música Boa Ao Vivo, comandado pela cantora Glória Groove.

Multishow

Rock in Rio – Shows dos palcos Mundo e Sunset (MSW) – dias 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/09 a partir de 15h às 2h

TVZ especial RIR ao vivo (MSW)

01/09: Bastidores RIR

07/09: Com convidados

12/09 – Rock in Rio – A História (MSW) – segundaa sexta, às 23h

15/09 – Melhores Momentos RIR (MSW) – quinta e sexta, às 0h30

Música Boa ao Vivo com Glória Groove

Estreia em 13 de setembro. Toda terça, às 20h.

Canal Bis

Rock in Rio – Shows dos palcos New Dance Order e Espaço Favela – dias 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/09 a partir das 17h30 às 4h

Experimente – 6 de setembro – toda terça às 23h

Vamos Tocar – 22 de setembro – toda quinta às 23h

GNT – 16 de setembro – toda sexta, às 21h45

Nova temporada do Decora traz as novelas como inspiração para transformar o cômodo de uma casa de família. Cláudia Raia se junta a Stephanie Ribeiro na apresentação.

OFF

Exibição do documentário A Vida é Irada, Vamos Curtir!, sobre Pedro Scooby, toda terça às 22h, a partir de 20 de setembro

SPORTV

Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol – Séries A e B, Mundial de Vôlei Masculino e Circuito Mundial de Surfe.

Em 12 de setembro, estreia a segunda temporada de Modo Viagem com o ator, influencer e atleta Danrley Ferreira, que mostra as mais belas quedas d’água de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Os episódios serão exibidos toda segunda, às 20h.