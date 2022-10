Final da Copa do Brasil 2022: como vem Corinthians e Flamengo ao 1º jogo

Equipes disputam as finais da Copa do Brasil em 12 e 19 de outubro de 2022 na temporada

Corinthians e Flamengo disputam a final da Copa do Brasil 2022. Por dois jogos, ida e volta, cada um deles terá a oportunidade de jogar em casa pelo menos uma vez com a presença de suas torcidas. Quem é o favorito na disputa? Na briga pelo tetracampeonato, quem vai levar a melhor na temporada?

Quando é o primeiro jogo da Final da Copa do Brasil 2022?

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2022 entre Corinthians e Flamengo será realizado em 12 de outubro, quarta-feira, na Neo Química, em São Paulo. A volta está agendada para o dia 19 do mesmo mês, no Maracanã.

Cada equipe terá a oportunidade de jogar em casa ao menos uma vez na competição. O mando de campo foi definido por sorteio da CBF no mês de setembro. Com a ajuda do ídolo da Seleção Brasileira, Jairinho, ficou decidido que o Flamengo é quem joga a volta em casa, no Rio de Janeiro.

Tanto Corinthians como Flamengo buscam o tetracampeonato na Copa do Brasil, ou seja, o quarto troféu na história do torneio.

É importante ressaltar que, com dois jogos na decisão, não há gol fora de casa. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis é quem definirá o campeão da Copa do Brasil 2022. Não tem prorrogação.

Corinthians x Flamengo (Jogo de ida)

Quarta-feira, 12 de outubro de 2022 às 16h (Horário de Brasília) na Neo Química Arena

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

Flamengo x Corinthians (Jogo de volta)

Quarta-feira, 19 de outubro de 2022 às 16h (Horário de Brasília) no Estádio do Maracanã

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

Corinthians x Flamengo: palpites ao primeiro jogo da Final da Copa do Brasil

O encontro de Corinthians e Flamengo é conhecido como Clássico das Nações, ou Clássico do Povo. Isso porque traz para dentro de campo uma rivalidade histórica por serem as duas maiores torcidas do Brasil. Na final da Copa do Brasil 2022, não há como negar que o Flamengo tem um pequeno favoritismo em cima do Corinthians.

Mesmo fora de casa, o Flamengo trará os seus melhores jogadores como Pedro, Arrascaeta e Gabigol, para a partida nesta quarta-feira. Já o Corinthians, contando com a presença dos torcedores, tentará abrir o placar com Róger Guedes ou Yuri Alberto.

O momento em que vive o Flamengo é melhor do que o do alvinegro. Finalista também na Libertadores e vivo na briga pela parte de cima do Brasileirão, o Rubro-Negro planeja uma decisão acirrada, enquanto o Corinthians tem como oportunidade única levantar o troféu em 2022.

Em toda a história do Clássico das Nações, Flamengo e Corinthians se enfrentaram por 145 oportunidades, com vantagem ao Rubro-Negro com 61 vitórias, trinta empates e 54 triunfos ao elenco alvinegro, de acordo com dados do portal Meu Timão.

A última vez que se enfrentaram aconteceu na Libertadores, nas quartas de final. Em 9 de agosto de 2022, o Flamengo venceu o Timão por 1 x 0, no Maracanã, pela partida de volta. No primeiro jogo, o Flamengo também ganhou com dois gols de vantagem.

Jogadores pendurados na final da Copa do Brasil

Para a final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, tanto Corinthians como Flamengo têm jogadores pendurados. Isso significa que se receberem um cartão amarelo no primeiro jogo da final, eles estarão fora para a partida de volta na Copa do Brasil.

Para o Timão, Raul Gustavo e Cantillo estão pendurados para a partida desta quarta-feira, segundo o portal GE. Os dois são reservas no time de Vitor Pereira. O goleiro Cássio, por outro lado, ficou fora do jogo contra o Athletico mas já está liberado para jogar, conforme publicou o Corinthians nas redes sociais, com fotos do arqueiro no treino.

Ao Flamengo, por outro lado, tem maiores preocupações quanto aos pendurados. Segundo o GE, os jogadores Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro e Gabigol estão pendurados para o primeiro jogo da final. Se algum destes serem punidos com o cartão amarelo na próxima quarta, se tornarão indisponíveis ao jogo do Maracanã, no dia 19 de outubro.

Qual é o valor da premiação na Copa do Brasil?

O campeão da Copa do Brasil vai ganhar R$ 60 milhões como premiação, enquanto o vice leva para casa o total de R$ 25 milhões como forma de recompensa. No total, o time vencedor da temporada contará com mais de 76 milhões de reais como renda.

Além da premiação em dinheiro, o time vencedor da Copa do Brasil em 2022 também vai levar para casa a medalha de ouro, entregue na premiação ao fim da partida de volta, e a taça de prata que simboliza o título.

Para o ano de 2022, a CBF confirmou que aumentou em quatro milhões no prêmio ao vencedor da 34ª edição. No ano passado, o Atlético Mineiro levou R$ 56 milhões.

Os valores aumentaram significativamente devido a cota de patrocínios, direitos de imagens, publicidades e aumento na renda após a pandemia.

