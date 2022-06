Escala de arbitragem Copa do Brasil: jogos de ida nas oitavas 2022

A escala de arbitragem Copa do Brasil já foi liberada para a primeira rodada das oitavas de final, com árbitros, auxiliares e a equipe do árbitro de vídeo. Dezesseis times disputam a classificação para as quartas, além de brigarem por altas premiações cada vez que avançarem para uma nova fase.

Prepare o coração torcedor, porque falta pouco para a emoção começar na Copa do Brasil. As oitavas possuem transmissão ao vivo pelo canal da TV aberta, assim como nas operadoras de TV por assinatura e online.

Escala de arbitragem Copa do Brasil 2022

As oitavas de final acontecem entre os dias 22, 23 e 30 de junho, com dezesseis times prontos para o pontapé inicial.

Participam da quarta fase eliminatória Atlético Goianiense, Goiás, Bahia, Athletico Paranaense, Fortaleza, Ceará, São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo e América Mineiro.

Com mando de campo definido por sorteio, cada equipe tem a oportunidade de jogar uma vez em casa. Para a primeira rodada, a escala de arbitragem Copa do Brasil já foi definida através de sorteio, onde a CBF é quem determina o desafio de cada profissional. Estão incluídos árbitros da FIFA, tarimbados e experientes no futebol brasileiro.

Nas oitavas de final, confira a escala de arbitragem Copa do Brasil nos jogos de ida. O jogo entre América e Botafogo ainda não teve a sua escala disponibilizada pela CBF.

Atlético Goianiense x Goiás – Quarta-feira, 22/06 às 19h

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Neuza Ines Back (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Alex Ang Ribeiro

Quarto Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Árbitro de Vídeo: Marcio Henrique de Gois

AVAR: Fabrício Porfirio de Moura

Observador de VAR: Giuliano Bozzano

Bahia x Athletico PR – Quarta-feira, 22/06 às 19h30

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Alex dos Santos

Árbitro Assistente 2: Thiaggo Americano Labes

Quarto Árbitro: Marielson Alves Silva

Analista de Campo: Jailson Macêdo Freitas

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-FIFA)

AVAR: Silbert Faria Sisquim

Observador do VAR: Vidal Cordeiro Lopes

Fortaleza x Ceará – Quarta-feira, 22/06 às 20h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha

Quarto Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães

Quinto Árbitro: Renan Aguiar da Costa

Analista de Campo: Paulo Silvio dos Santos

Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira

AVAR: Marcus Vinicius Gomes

Observador de VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez

Corinthians x Santos – Quarta-feira, 22/06 às 21h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Árbitro Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz

Árbitro Assistente 2: Nailton Junior de Sousa Olivera

Quarto Árbitro: Ilbert Estevam da Silva

Analista de Campo: José Henrique de Carvalho

Árbitro de Vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

AVAR: Fábio Rogério Baesteiro

Observador de VAR: Alicio Pena Junior

Atlético MG x Flamengo – Quarta-feira, 22/06 às 21h30

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Silva

Quarto Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Analista de Campo: Marcio Eustaquio Sousa Santiago

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

AVAR: Flavio Gomes Barroca

Observador de VAR: Roberto Perassi

Fluminense x Cruzeiro – Quinta-feira, 23/06 às 19h

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro

Árbitro Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA)

Quarto Árbitro: Rafael Martins de Sá

Analista de Campo: José Carlos Santiago Andrade

Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins

AVAR: André da Silva Bitencourt

Observador de VAR: Emerson Augusto de Carvalho

São Paulo x Palmeiras – Quinta-feira, 23/06 às 20h

Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA)

Quarto Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Analista de Campo: Marcelo Rogério

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios

Observador de VAR: Rodrigo Pereira Joia

Onde assistir as oitavas de final da Copa do Brasil 2022?

Os canais da Globo, SporTV, Premiere exibem todos os confrontos das oitavas da Copa do Brasil, assim como os serviços de streaming Globo Play e Amazon Prime Vídeo.

Pela TV aberta, a TV Globo é a grande responsável por transmitir as emoções da maior competição de futebol brasileiro, reunindo diferentes equipes do país em um só torneio. Sempre às quartas, a emissora exibe um confronto em diferentes estados.

Se você está acostumado a assistir pela TV paga, pode acompanhar nos canais SporTV e Premiere, disponíveis apenas em operadoras por assinatura.

Porém, se você só pode acompanhar online, então deve acessar os aplicativos Premiere, Globo Play ou Amazon Prime Video, disponíveis somente por assinatura.

