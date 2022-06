Classificação da Série B 2022: tabela do Brasileirão após 13ª rodada

Cruzeiro segue na liderança com vantagem, enquanto Naútico, Guarani, Ponte Preta e Vila Nova brigam na parte de baixo

Mudanças na Classificação da Série B 2022 do Brasileirão aconteceram ao fim da décima terceira rodada durante o primeiro turno. O Cruzeiro segue na liderança com vantagem, enquanto Vasco, Bahia e Grêmio seguem brigando na parte de cima da tabela. Na outra metade da classificação, quatro elencos querem escapar da zona de rebaixamento.

Se você quer ficar por dentro de tudo o que vem acontecendo na Classificação da Série B 2022, confira como ficou a tabela após a rodada e o que vem por aí.

1 Cruzeiro – 31 pontos

2 Vasco – 27 pontos

3 Bahia – 25 pontos

4 Grêmio – 21 pontos

5 Sport – 20 pontos

6 Tombense – 19 pontos

7 Brusque – 16 pontos

8 Operário – 16 pontos

9 Criciúma – 16 pontos

10 Sampaio Corrêa – 15 pontos

11 Londrina – 15 pontos

12 CRB – 15 pontos

13 Chapecoense – 15 pontos

14 Ituano – 14 pontos

15 Novorizontino – 14 pontos

16 CSA – 14 pontos

17 Náutico – 13 pontos

18 Guarani – 13 pontos

19 Ponte Preta – 12 pontos

20 Vila Nova – 11 pontos

Como foi a 13ª rodada do Brasileiro Série B?

Na abertura da décima terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia acabou derrotado pela Chapecoense dentro de sua casa, em Salvador. Por 1 x 0, a equipe de Chapecó levou a melhor.

O líder Cruzeiro, por outro lado, continuou a sua liderança ao vencer a Ponte Preta por 2 x 0 jogando em casa na quinta-feira, no Mineirão.

O lanterna da competição, Vila Nova, conseguiu marcar um ponto após empatar sem gols diante do Operário dentro de sua casa também na quinta.

No sábado, abrindo a rodada, o Grêmio venceu Sampaio Corrêa por 2 x 0 e garantiu-se dentro do G4 da classificação da Série B 2022 para lutar pelo acesso.

Já o Vasco também saiu ganhando ao derrotar o Londrina, fora de casa, por 1 x 0. A equipe carioca segue em todo o vapor após a estreia do novo treinador.

Por fim, o clássico entre Náutico e Sport ficou em 1 x 1, sem grandes emoções para ambos os lados.

A seguir, confira todos os resultados da 13ª rodada da Série B do Brasileirão:

Bahia 0 x 1 Chapecoense

Cruzeiro 2 x 0 Ponte Preta

Vila Nova 0 x 0 Operário

Criciúma 0 x 1 Brusque

CRB 1 x 1 Ituano

Grêmio 2 x 0 Sampaio Corrêa

Londrina 0 x 1 Vasco

Novorizontino 1 x 3 Tombense

Guarani 0 x 0 CSA

Náutico 1 x 1 Sport

Qual é a próxima rodada da Série B?

A próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro vai ser a décima quarta. Começando na terça-feira, 21 de junho, a rodada segue até o fim de semana, no domingo em 26 de junho de 2022.

Serão nove confrontos, com apenas dezoito equipes dentro de campo disputando o acesso para a primeira divisão do torneio mais querido do Brasil.

O jogo entre Ituano e Cruzeiro foi remarcado para o dia 5 de julho, terça-feira a partir das 19h, horário de Brasília, por conta do time mineiro estar disputando a Copa do Brasil.

Confira todos os jogos da 14ª rodada da Série B.

Terça-feira (21/06):

Chapecoense x CRB – 19h

Quinta-feira (23/06):

CSA x Grêmio – 21h30

Ponte Preta x Sampaio Corrêa – 21h30

Sexta-feira (24/06):

Vasco x Operário – 19h

Londrina x Guarani – 19h

Sábado (25/06):

Criciúma x Vila Nova – 11h

Bahia x Novorizontino – 16h

Sport x Brusque – 19h

Domingo (27/06):

Tombense x Náutico – 11h