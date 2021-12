Quem caiu para a Série B de 2022? Veja o sobe e desce no futebol

Felicidade para uns e tristeza para outros: 4 times ficaram na parte debaixo da tabela da série A do Brasileirão e vão ter que disputar a segunda divisão do futebol no ano que vem. Veja quem caiu para a Série B de 2022 e quais times subiram para a “elite”.

Quem caiu para a Série B de 2022?

Chapecoense, Sport, Bahia e Grêmio foram rebaixados para a segunda divisão de 2022. Cada uma dessas equipes não conseguiram ultrapassar os 46 pontos na temporada e, com isso, carimbaram o passaporte até a divisão inferior do futebol brasileiro.

Chapecoense marcou apenas 15 pontos, sendo a pior campanha da história nos pontos corridos no Brasil. O elenco marcou somente 1 vitória, 12 empates e 25 derrotas, tanto dentro quanto fora de casa, tanto que foi confirmado como o primeiro rebaixado de maneira antecipada.

Sport: o elenco pernambucano conquistou um pouco mais de pontos, 38, mas não o suficiente para sequer brigar com as equipes da zona de rebaixamento. Ao todo, contabilizou 9 vitórias, 11 empates e 18 derrotas.

Bahia: com 43 pontos, o Bahia levou a decisão para a última rodada do ano, mas se deu mal. Em toda a temporada, venceu 11 jogos, empatou 10 e perdeu 17.

Grêmio: o drama foi maior ainda para o tricolor gaúcho. O time até conseguiu bons resultados na reta final do Brasileiro, mas atingiu apenas 43 pontos. A equipe teve 12 vitórias, 7 empates e 19 derrotas em 2021. É a terceira vez que enfrenta o rebaixamento.

Quem subiu para a Série A de 2022?

Alegria para o Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí, que conquistaram o acesso até a primeira divisão na temporada de 2021 e vão disputar a Série A no ano que vem.

Em primeiro lugar com 70 pontos, o Botafogo subiu para elite, como também conquistou o título de campeão da Série B em 2021. Com 20 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, o elenco carioca foi o destaque da temporada.

Do outro lado, o Goiás surpreendeu ao terminar em segundo lugar com 65 pontos, terminando a competição com sinal verde por seus resultados. Ao todo, venceu 17 confrontos, empatou outros 14 e perdeu somente 7.

Já o Coritiba também carimbou o seu passaporte de volta para a primeira divisão ao conquistar 64 pontos na parte de cima da classificação. Cotado para ser campeão, o elenco paranaense tropeçou nas últimas rodadas e acabou perdendo o prêmio para o Botafogo, mas se garantiu mesmo assim.

Por fim, o Avaí foi o último a subir com 64 pontos, ficando atrás pelo saldo de gols com o time do Paraná. A conquista do acesso veio somente na última rodada, em disputa com CSA, Guarani e CRB. Foram 18 vitórias, 10 empates e também 10 derrotas.

De acordo com o calendário da CBF, o Campeonato Brasileiro da Série A vai começar em 10 de abril, seguindo até o dia 13 de novembro, com 38 rodadas em pontos corridos. O torneio vai começar e acabar mais cedo por conta da Copa do Mundo do Catar, que será realizada em novembro.

A segunda divisão, no entanto, está marcada para 09 de abril.

