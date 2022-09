Final da Copa do Brasil 2022 dias, horários e como funciona a decisão

Confira as informações sobre a final da Copa do Brasil. Foto: Reprodução / Thais Magalhães/CBF

Corinthians e Flamengo disputam a final da Copa do Brasil 2022! Ambos os elencos buscam o quarto título na competição em disputa acirrada dentro de campo, com dois jogos realizados na Neo Química e depois no Estádio do Maracanã. Confira tudo sobre a final da Copa do Brasil 2022 dias, horários e onde assistir ao vivo.

+ Veja como ficou o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil 2022

Final da Copa do Brasil 2022 dias

A final da Copa do Brasil será disputada no sistema de ida e volta, por dois jogos nas quartas-feiras. O primeiro embate vai ser em 12 de outubro de 2022, na Neo Química Arena, a casa do Corinthians.

Na volta, a partida está marcada para o dia 19 de outubro, a partidas das nove e quarenta e cinco da noite, pelo horário de Brasília, no Maracanã, Rio de Janeiro, mando de campo do Flamengo.

Os dias da final foram definidos pela CBF no início da temporada. No ano passado, a decisão foi realizada em dezembro, mas por conta da Copa do Mundo da FIFA ser em novembro e dezembro de 2022, a entidade precisou alterar para outubro a decisão da Copa do Brasil.

Confira os principais detalhes das partidas a seguir na final.

JOGO DE IDA:

Corinthians x Flamengo

Quarta-feira, 12 de outubro de 2022 às 21h45 (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo

JOGO DE VOLTA – decisão da Copa do Brasil

Flamengo x Corinthians

Quarta-feira, 19 de outubro de 2022 às 21h45 (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Tem gol fora na Copa Brasil?

Não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Para tornar a disputa mais justa para ambos os clubes, a CBF optou por retirar o critério de desempate do seu regulamento.

Dessa maneira, se um time marca gol como visitante, o valor é o mesmo do que se fizer em casa, por exemplo. A final da Copa do Brasil não terá prorrogação, ou seja, se a soma dos placares terminar em empate ao fim do segundo jogo, a disputa de pênaltis é que vai decidir o campeão em 2022.

Nas fases iniciais, os jogos seguem o sistema de mata-mata. Só existe uma partida para definir quem avança ou não de fase. Em caso de empate, o time visitante é quem leva a melhor e passa até a fase seguinte. O sistema de ida e volta só começa na terceira fase.

Onde assistir a final da Copa do Brasil 2022?

Os jogos da final da Copa do Brasil serão transmitidos na Globo, pela TV aberta, além dos canais SporTV e Premiere, além do serviço de streaming GloboPlay.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, ambas as partidas entre Corinthians e Flamengo serão exibidas pela TV Globo de graça e ao vivo. Basta sintonizar a emissora e curtir ao vivo pela televisão.

Os canais SporTV e Premiere, disponíveis em operadoras da TV fechada, também vão transmitir os dois jogos da final da Copa do Brasil. O torcedor deve obter ambos em sua programação se quiser acompanhar os duelos.

Pelo celular, a opção é o GloboPlay, plataforma de streaming responsável por exibir as emoções da Copa do Brasil. O torcedor pode assistir de graça as partidas acessando pelo navegador em www.globoplay.globo.com, ou até mesmo no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

