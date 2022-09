Calendário da F1 2023: conheça a nova programação da Fórmula 1

A Fórmula 1 divulgou o calendário da F1 2023 completo. A competição vai começar em 5 de março em Bahrein, com a última prova em Abu Dhabi, em novembro. A novidade é Las Vegas e o retorno da China. Confira o calendário da F1 2023 completo e as principais datas.

Calendário da F1 2023 completo

A temporada 2023 mal começou, mas já está dando o que falar. Na terça-feira, 20 de setembro, a Fórmula 1 divulgou o calendário completo da próxima edição na elite do automobilismo com 24 corridas, recorde de provas.

A novidade fica por conta do Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, realizada à noite. Além disso, o retorno do GP da China também marca o calendário da próxima temporada, enquanto a França ficou de fora, assim como a Rússia, deletada da tabela após a invasão das tropas russas na Ucrânia.

A competição tem início em 5 de março de 2023, com o Grande Prêmio de Bahrein, em Sakhir. O GP de Brasil, em Interlagos, será a antepenúltima prova da edição, marcada para 5 de novembro. Depois vem Las Vegas e por último Abu Dhabi, em 26 de novembro no Circuito de Yas Marina.

Anota em sua agenda e prepara-se para grandes emoções. Confira a seguir o calendário da F1 2023 completo com todas as corridas e datas.

GP de Bahrein – 5 de março de 2023 em Sakhir

GP da Arábia Saudita – 19 de março de 2023 em Jeddah

GP da Austrália – 2 de abril de 2023 em Melbourne

GP da China – 16 de abril de 2023 em Shanghai

GP de Azerbaijão – 30 de abril de 2023 em Baku

GP da Miami – 7 de maio de 2023 em Miami

GP de Emilia Romagna – 21 de maio de 2023 em Imola

GP de Monaco – 28 de maio de 2023 em Monaco

GP da Espanha – 4 de junho de 2023 em Barcelona

GP do Canadá – 18 de junho de 2023 em Montreal

GP da Áustria – 2 de julho de 2023 em Spielberg

GP da Inglaterra – 9 de julho de 2023 em Silverstone

GP da Hungria – 23 de julho de 2023 em Budapeste

GP da Bélgica – 30 de julho de 2023 em Spa

GP da Holanda – 27 de agosto de 2023 em Zandvoort

GP da Itália – 3 de setembro de 2023 em Monza

GP de Singapura – 17 de setembro de 2023 em Singapura

GP do Japão – 24 de setembro de 2023 em Suzuka

GP do Catar – 8 de outubro de 2023 em Losail

GP dos Estados Unidos – 22 de outubro de 2023 em Austin

GP do México – 29 de outubro de 2023 em Cidade do México

GP do Brasil – 5 de novembro de 2023 em São Paulo

GP de Las Vegas – 18 de novembro de 2023 em Las Vegas

GP de Abu Dhabi – 26 de novembro de 2023 em Yas Marina

Pilotos confirmados na Fórmula 1 em 2023

Enquanto alguns pilotos já têm o seu lugar confirmado nas equipes da Fórmula 1, outros devem estar fora da competição de automobilismo.

Até o momento, Daniel Ricciardo está oficialmente fora da McLaren para a próxima temporada, assim como Yuki Tsunoda, na Alpha Tauri, Nicholas Latifi, na Williams, Zhou Guanyu pela Alfa Romeo e Mick Schumacher, na Haas.

Já Fernando Alonso se transferiu da Alpine para Aston Martin, assumindo a vaga de Vettel, novo aposentado das pistas.

Agora que você sabe o calendário da F1 2023, confira os pilotos confirmados e as equipes.

RED BULL:

Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI:

Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES:

Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN:

Lando Norris

ALPINE:

Esteban Ocon

ALFA ROMEO:

Valtteri Bottas

ALPHATAURI:

Pierre Gasly

HAAS:

Kevin Magnussen

WILLIAMS:

Alexander Albon

ASTON MARTIN:

Lance Stroll e Fernando Alonso

Onde assistir a Fórmula 1 em 2023

O torcedor pode assistir as corridas da Fórmula 1 em 2023 no canal da BAND, pela TV aberta, de graça e ao vivo por todo o Brasil. A emissora é a responsável dos direitos de imagens da competição até 2025, após renovar o contrato de transmissões.

O canal principal e afiliadas exibe aos sábados o treino classificatório e aos domingos o Grande Prêmio. O torcedor deve sintonizar a emissora e curtir ao vivo a disputa pelo prêmio no Mundial da Fórmula 1. Sérgio Maurício é quem comanda a narração ao lado de Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Mariana Becker.

Para acompanhar os treinos livres na sexta basta sintonizar o BandSports, canal disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Online, o site www.band.uol.com.br retransmite as imagens do canal BAND de graça e ao vivo no treino classificatório e a corrida no domingo.

