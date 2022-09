Confira o resultado do sorteio de mandos de campo. Foto: Reprodução / Thais Magalhães/CBF

Corinthians e Flamengo disputam a final da Copa do Brasil em outubro

Veja como ficou o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil 2022

Copa do Brasil

A CBF realizou nesta terça-feira, 20 de setembro, o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil 2022. Confira como serão os jogos da decisão entre Corinthians e Flamengo, marcados para outubro na Neo Química Arena e Maracanã.

Resultado do sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil

O sorteio da Copa do Brasil 2022 nesta terça-feira, 20, definiu o mando de campo na final da temporada. Corinthians e Flamengo disputam o título da competição mais importante do futebol brasileiro.

O Timão será o mandante, enquanto o Flamengo vai decidir no Maracanã, no dia 19 de outubro. Com a presença dos treinadores Vitor Pereira e Dorival Júnior, além dos capitães Cássio e Diego, o sorteio foi realizado pelo ex-jogador e ídolo Jairzinho.

Confira a tabela da final após o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil 2022.

JOGO DE IDA COPA DO BRASIL

Corinthians x Flamengo

12 de outubro, quarta-feira às 21h45 (Horário de Brasília)

Neo Química Arena, em São Paulo

JOGO DE VOLTA COPA DO BRASIL

Flamengo x Corinthians

19 de outubro, quarta-feira às 21h45 (Horário de Brasília)

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Quando vai ser a final da Copa do Brasil 2022

A final da Copa do Brasil está marcada para 12 e 19 de outubro de 2022, ambas quartas-feiras, com horário a partir das 21h45 (Horário de Brasília).

Disputada em jogos de ida e volta, cada equipe terá oportunidade de jogar em casa ao menos uma vez, com a presença da torcida. Entretanto quem decide em casa certamente garante vantagem no embate, o que torna o sorteio dos mandos de campo na final ainda mais importante.

A CBF definiu o calendário da Copa do Brasil no início da temporada. Os dias 12 e 19 de outubro foram escolhidos pela própria entidade porque a Copa do Mundo da FIFA será em novembro e dezembro este ano, por isso a competição teve de sofrer alterações.

No ano passado, a final da Copa do Brasil aconteceu em novembro entre Athletico PR e Atlético MG.

As transmissões, onde vai passar e todos os detalhes da final serão divulgados pela CBF logo após o sorteio.

Quantos os clubes arrecadam em premiação?

O grande campeão da Copa do Brasil 2022 irá arrecadar R$ 60 milhões. Por outro lado, o vice receberá R$25 milhões, dois milhões de reais a mais que a edição do ano passado.

Os valores foram definidos também pela CBF logo no início da temporada. Diferente do ano passado, o valor subiu em quatro milhões, já que o vencedor do torneio embolsou R$ 56 milhões.

A premiação ao segundo lugar também sofreu alteração, com total de R$ 23 milhões na edição passada.

A premiação teve o aumento de valores principalmente por cota de televisões e direitos de imagens, patrocínios e mais publicidade ao torneio. Nas últimas edições, a pandemia prejudicou os times e principalmente a entidade que organiza o evento. Por isso, a CBF optou por aumentar em valor considerável as premiações.

É importante ressaltar que em cada nova fase que avançam, os times garantem novos valores como recompensa. Por isso, os times se esforçam ainda mais para chegarem até a grande final.

Veja abaixo os valores que o torneio paga:

1ª fase : R$ 620 mil (grupo III), R$ 1,09 milhão (grupo II) ou R$ 1,27 milhão (grupo I)

: R$ 620 mil (grupo III), R$ 1,09 milhão (grupo II) ou R$ 1,27 milhão (grupo I) 2ª fase : R$ 750 mil (grupo III), R$ 1,19 milhão (grupo II) ou R$ 1,5 milhão (grupo I)

: R$ 750 mil (grupo III), R$ 1,19 milhão (grupo II) ou R$ 1,5 milhão (grupo I) 3ª fase : R$ 1,9 milhão

: R$ 1,9 milhão Oitavas de final : R$ 3 milhões

: R$ 3 milhões Quartas de final : R$ 3,9 milhões

: R$ 3,9 milhões Semifinal : R$ 8 milhões

: R$ 8 milhões Vice-campeão : R$ 60 milhões

: R$ 60 milhões Campeão: R$ 25 milhões

