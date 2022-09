Final da Copa do Brasil 2022 ingresso: como comprar e preços

Saiba todas as informações sobre os ingressos da Copa do Brasil na temporada

Os mandos de campo da final da Copa do Brasil 2022 já estão definidos. A partida de abertura entre Corinthians e Flamengo será jogada na Neo Química Arena, enquanto a volta será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A seguir, as principais informações sobre a Final da Copa do Brasil 2022 ingresso, como comprar e os preços.

Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Brasil 2022?

Os ingressos para ambos os jogos da final na Copa do Brasil 2022 ainda não estão à venda. Os times mandantes de cada confronto são responsáveis pelas vendas de ingressos, ou seja, eles estipulam a abertura das vendas, os preços, os pontos de venda e como comprar pelo site.

Por exemplo, é o Corinthians quem vai definir todas as informações sobre a venda de ingressos para o jogo de abertura, em 12 de outubro, na Neo Química Arena. Por conta da pandemia, bilheterias físicas ainda não estão liberadas.

As vendas dos ingressos por parte do Corinthians só acontecem online entre os sites www.fieltorcedor.com.br e www.ingressoscorinthians.com.br. Ainda não há data estipulada para o início das vendas, mas é provável que o Timão dê início em até duas semanas antes da decisão, com prioridade para Sócio Torcedor.

Do outro lado, o Flamengo também faz o mesmo sistema de vendas de seus ingressos. Primeiro são os sócios-torcedores do Nação que podem adquirir os tickets, depois os torcedores gerais e até mesmo visitantes. Todos os ingressos são disponibilizados no site www.flamengo.superingresso.com.br.

Os pontos de troca de bilhetes são feitos no Maracanã, além de lojas oficiais do Mengo.

JOGO DE IDA: Quarta-feira, 12/10 na Neo Química Arena

JOGO DE VOLTA: Quarta-feira, 19/10 no Estádio do Maracanã

Valor ingresso final Copa do Brasil 2022

Os preços dos ingressos na final da Copa do Brasil 2022 ainda não foram definidos. Cada mandante será responsável por determinar os valores dos bilhetes.

Além disso, é esperado que o time que joga em casa tenha mais lugares disponíveis do que o time que visita o adversário. Os valores são determinados pelo mandante. Por exemplo, se o jogo é na Neo Química Arena, é o Corinthians quem determina os valores. Mas se o jogo é no Maracanã, daí é a bilheteria do Flamengo.

No ano passado, a disputa entre Atlético Mineiro e Athletico PR também foi realizada em duas partidas. No primeiro confronto, no Mineirão, o Galo determinou os valores entre R$ 119 até R$ 699,50, de acordo com cada setor, com desconto de até 65% ou 50% para sócios.

Já o Athletico, mandante da partida de volta, vendeu os tickets apenas online, com valores indo de R$ 300,00 a inteira e R$ 150,00 a meia, tanto para visitantes como mandates.

Quando vai ser a final da Copa do Brasil 2022?

Disputada em jogos de ida e volta, a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo está agendada para os dias 12 e 19 de outubro de 2022, com início às 21h45 (Horário de Brasília) em ambos os confrontos.

O sorteio da CBF definiu os mandos de campo da final. O primeiro confronto será na Neo Química Arena, em São Paulo, com o Timão como mandante. Depois, o Flamengo é quem vai mandar na partida no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

É importante ressaltar que não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Todas as marcações possuem os mesmos valores aos times. Em caso de empate na soma dos placares, não tem prorrogação, a disputa de pênaltis é que vai decidir o grande campeão da temporada.

Por conta da Copa do Mundo da FIFA, o calendário da Copa do Brasil sofreu alterações. No ano passado, ambas as partidas entre Athletico PR e Atlético Mineiro aconteceram em dezembro. Este ano, a disputa será em outubro já que o Mundial está marcado para novembro e dezembro.

As transmissões, onde vai passar os jogos e todos os detalhes da final serão divulgados pela CBF.

Leia também: Quando vai ser a final da Copa do Brasil 2022? Datas e horários