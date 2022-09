Quando vai ser a final da Copa do Brasil 2022? Datas e horários

Confira todas as informações da final da Copa do Brasil. Foto: Reprodução / Thais Magalhães/CBF

Corinthians e Flamengo vão disputar a grande final da Copa do Brasil 2022 em duas quartas-feiras de outubro. Em jogos de ida e volta, cada um terá a oportunidade de jogar em casa, com o apoio e a presença da torcida do começo ao fim.

Mas onde e quando vai ser a final da Copa do Brasil 2022? Todos os detalhes da reta final da competição estão no texto abaixo.

Jogos de ida e volta da final da Copa do Brasil 2022

Os jogos da final da Copa do Brasil 2022 entre Flamengo e Corinthians estão marcados para os dias 12 e 19 de outubro, ambas quartas-feiras, a partir das 21h45 (horário de Brasília). Disputada em jogos de ida e volta, cada finalista terá a chance de jogar em casa pelo menos uma vez com a presença da torcida em peso.

Quem vai abrir a final em casa? Quem vai decidir em casa? O torcedor vai descobrir na próxima terça, 20 de setembro, em sorteio organizado pela CBF. Os mandos de campos serão definidos para que ambos os finalistas tenham as mesmas chances.

De um lado, o Flamengo passou pelo São Paulo na semifinal, enquanto o Corinthians venceu o Fluminense após empatar na primeira partida e golear na segunda.

Agora que você já sabe quando vai ser a final da Copa do Brasil 2022, confira todos os detalhes das partidas.

JOGO DE IDA DA COPA DO BRASIL

Quarta-feira, 12 de outubro às 21h45 (horário de Brasília), sem local confirmado

JOGO DE VOLTA DA COPA DO BRASIL

Quarta-feira, 19 de outubro às 21h45 (horário de Brasília), sem local confirmado

Onde será a final da Copa do Brasil 2022?

A final da Copa do Brasil é disputada em dois confrontos, um na casa de cada finalista. Por isso, a CBF realiza o sorteio dos mandos de campo da decisão, para que ambos tenham as mesmas chances de fechar a decisão em casa, o que certamente é favorável.

O sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil está marcado para a próxima terça-feira, 20 de setembro, a partir das 11h (Horário de Brasília), diretamente do Rio de Janeiro, na sede da CBF. O canal da entidade no Youtube retransmite ao vivo e de graça, assim como o site www.cbf.com.br

O sorteio é bem simples de entender. Cinco emblemas do Corinthians e cinco emblemas do Flamengo são colocados dentro de bolinhas. Depois, elas são depositadas em um mesmo pote. Ao colocar todas as bolinhas no pote, o apresentar vai sortear e, qual emblema aparecer na bolinha sorteada, este time vai disputar a segunda partida da final da Copa do Brasil em casa.

Por exemplo, se o escudo do Corinthians estiver na bolinha sorteada, aí é o time paulista que vai decidir a volta na Neo Química Arena, no dia 19 de outubro.

Caminho de Flamengo e Corinthians

O Flamengo deu o primeiro passo na Copa do Brasil durante a terceira fase. O elenco carioca bateu o time do Altos, do Piauí, sem qualquer esforço com vitória nas duas partidas, agregado em 4 x 1.

Com o passaporte garantido nas oitavas de final, o Rubro-Negro ganhou do Atlético Mineiro de virada. Isso porque na primeira partida foi derrotado por 2 x 1, enquanto na volta venceu por 2 x 0, já que fez gol no jogo de ida. Ali, o clube garantiu também o status de favorito na Copa do Brasil.

Nas quartas de final, o elenco de Dorival Junior passou pelo Athletico ao marcar 1 x 0 na volta e, pela semifinal, superou o São Paulo.

Confiar o caminho detalhado do Flamengo até a final da Copa do Brasil.

Altos 1 x 2 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Altos

Atlético MG 2 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Atlético MG

Flamengo 0 x 0 Athletico PR

Athletico PR 0 x 1 Flamengo

São Paulo 1 x 3 Flamengo

Flamengo 1 x 0 São Paulo

Do outro lado, o Corinthians também passou por grandes equipes até alcançar a final da Copa do Brasil. A estreia na terceira fase foi contra a Portuguesa, do Rio de Janeiro, por agregado em 3 x 1. O resultado garantiu a equipe na fase adiante.

Pelas oitavas de final, o Timão venceu o Santos pelo placar agregado de 4 x 1. No primeiro clássico, o elenco alvinegro marcou os quatro gols e, mesmo derrotado na volta por um a zero, carimbou o seu passaporte.

Nas quartas de final, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense de virada, enquanto na semifinal surpreendeu e marcou a classificação diante do Fluminense.

Confira a seguir todo o caminho do Corinthians, desde a primeira partida da terceira fase.

Portuguesa RJ 1 x 1 Corinthians

Corinthians 2 x 0 Portuguesa RJ

Corinthians 4 x 0 Santos

Santos 1 x 0 Corinthians

Atlético GO 2 x 0 Corinthians

Corinthians 4 x 1 Atlético GO

Fluminense 2 x 2 Corinthians

Corinthians 3 x 0 Fluminense

Qual o valor da premiação da Copa do Brasil?

O campeão da Copa do Brasil em 2022 embolsa R$ 60 milhões como premiação. Para o vice-campeão, o valor destinado aos cofres é de R$ 25 milhões.

Cada um dos valores é entregue pela CBF como forma de recompensa por disputarem o torneio, além de todo o esforço na temporada. Além disso, em cada nova etapa que o clube avança, diferentes valores são atribuídos para os times como maneira de bonificação.

Por exemplo, se o time vence o confronto nas quartas de final e se classifica para a semifinal, ele embolsará o total de R$ 8 milhões para os cofres.

Confira todos os valores da Copa do Brasil na premiação.

Primeira rodada– R$ 620 mil (grupo III), R$ 1,09 milhão (grupo II) ou R$ 1,27 milhão (grupo I)

Segunda rodada – R$ 750 mil (grupo III), R$ 1,19 milhão (grupo II) ou R$ 1,5 milhão (grupo I)

Terceira fase – R$ 1,9 milhão

Oitavas de final – R$ 3 milhões

Quartas de final – R$ 3,9 milhões

Semifinal – R$ 8 milhões

Campeão – R$ 60 milhões

Vice-campeão – R$ 25 milhões

Quem são os campeões da Copa do Brasil?

Dezesseis clubes já venceram a Copa do Brasil. O Cruzeiro, entretanto, é o maior campeão com seis títulos em toda a história da competição. O elenco azul levantou a taça nos anos de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

Em segundo lugar vem o Grêmio com 5 títulos nos anos de 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. Para fechar o pódio dos maiores campeões vem o Palmeiras, com o total de quatro troféus entre os anos de 1998, 2012, 2015 e 2020.

O atual campeão é o Atlético Mineiro, campeão nos anos de 2014 e 2021. Por outro lado, equipes como São Paulo, Coritiba, América-MG, Botafogo e Bahia nunca venceram a Copa do Brasil.

Por isso, confira a lista completa dos campeões do maior torneio de futebol.

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians – 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Flamengo – 3 títulos (1990, 2006 e 2013)

Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)

Athletico-PR – 1 título (2019)

Internacional – 1 título (1992)

Criciúma – 1 título (1991)

Fluminense – 1 título (2007)

Sport – 1 título (2008)

Santos – 1 título (2010)

Juventude – 1 título (1999)

Santo André – 1 título (2004)

Paulista – 1 título (2005)

Vasco – 1 título (2011)

