Grêmio na Copa do Brasil: Tricolor pode ser o maior finalista da história

Nesta quarta-feira (23), Grêmio e São Paulo começam a decidir quem avança à final da Copa do Brasil. O jogo de ida do confronto de semifinal está marcado para às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. No entanto, chegar à grande decisão da Copa é algo comum na história do Tricolor Gaúcho. Ao longo de toda competição, o clube já disputou oito finais, com cinco títulos e três vices. Junto do Cruzeiro, as equipes são as que mais vezes chegaram a final na Copa do Brasil, mas o time mineiro soma um título a mais que o gaúcho.

Grêmio primeiro campeão da Copa do Brasil

A primeira Copa do Brasil ocorreu em 1989, e sabe quem foi o primeiro campeão? o Grêmio. Naquele ano, a equipe gaúcha enfrentou o Sport, de Recife, na grande decisão.

Logo depois de um 0 a 0 no jogo de ida, na Ilha do Retiro, as equipes se enfrentaram na volta com 2 a 1 para o Tricolor, no Olímpico. Assis (irmão de Ronaldinho Gaúcho) e Cuca (atual treinador do Santos) fizeram os gols que deram o título para os gremistas. Mazarópi, contra, fez o gol de honra dos pernambucanos.

Vice em 1991

Dois anos depois o Tricolor Gaúcho voltou a final da Copa do Brasil. Na ocasião, o adversário foi o Criciúma, que após empate nos dois jogos da decisão, ficou com o caneco por conta do gol fora. As equipes empataram em 1 a 1 na partida de ida, no Olímpico, e em 0 a 0 na volta, no Estádio Heriberto Hülse.

Derrota para o Cruzeiro em 93 adiou sonho do Bi

Novamente dois anos depois, a equipe voltou a participar da decisão da Copa do Brasil. Na final contra o Cruzeiro, a equipe empatou em casa e perdeu de 2 a 1 fora, ficando sem o caneco. O título de 93, foi o primeiro dos seis que o Cruzeiro possui.

Grêmio conquista o Bi da Copa do Brasil em 94

No ano seguinte o Tricolor Gaúcho disputou mais uma final, mas desta vez saiu vencedor. O adversário foi o Ceará, e logo depois de um 0 a 0 no Castelão, Nildo fez o gol do título aos 3 minutos do primeiro tempo, no jogo da volta.

O título em 94 foi o segundo na história do Grêmio na Copa do Brasil, mas no ano seguinte, a equipe voltaria a disputar mais uma decisão.

Derrota para o Corinthians em 1995

Pelo terceiro ano seguido, o Grêmio chegava a uma final de Copa do Brasil. Com o Corinthians pela frente, o Tricolor Gaúcho perdeu os dois jogos e deu adeus à chance do terceiro caneco.

No primeiro jogo, Viola e Marcelinho Carioca fizeram para o Timão, mas Luís Carlos Goiano descontou para os gaúchos. No segundo confronto, novamente Marcelinho Carioca marcou, e fez o único gol da partida. Vitória corintiana e primeiro título de Copa do Brasil do Timão.

Terceiro título em 1997

Após o revés de 95, o Grêmio voltou à final da Copa do Brasil, em 1997. Logo depois de eliminarem o Corinthians na semi, a equipe pegou o Flamengo na decisão. Um empate em 0 a 0 no Olímpico, e mais um em 2 a 2 no Maracanã, deram o título para os gaúchos pelo saldo do gol fora.

João Antonio abriu o placar para os gaúchos, mas Lúcio e Romário viraram para o Rubro-negro. Aos 35 minutos da segunda etapa, Carlos Miguel fez o gol do empate, que concretizou o terceiro título de Copa do Brasil do Grêmio.

Tite no comando do quarto título

Após ficar quatro anos sem chegar a final da Copa do Brasil, o Grêmio voltou a decisão em 2001. Mais uma vez o adversário foi o Corinthians, mas neste ano, os gaúchos deram o troco. Comandados por Tite, a equipe empatou o jogo de ida em 2 a 2, no Olímpico. No entanto, na volta, mesmo jogando fora de casa, o Tricolor venceu o Timão por 3 a 1, e conquistou seu quatro troféu.

Era Renato Gaúcho e último título de Copa do Brasil do Grêmio

Demorou cerca de 14 anos para que o Grêmio voltasse a uma final de Copa do Brasil. No entanto, em 2016 o Tricolor Gaúcho chegou e faturou seu quinto e último troféu.

Já comandada por Renato Gaúcho, a equipe eliminou o Cruzeiro na semifinal, e chegou à decisão com o Atlético MG pela frente. No entanto, no primeiro jogo, a equipe de Renato, praticamente, colocou uma mão no caneco. Com gols de Pedro Rocha (2x) e Everton Cebolinha, os gaúchos venceram por 3 a 1, fora de casa, e jogaram a volta com a vantagem no placar.

Em sua arena, o Grêmio abriu o placar com Bolaños, mas Cazares empatou para o Galo. Final do jogo: 1 a 1, e o Grêmio conquistou seu quinto caneco de Copa do Brasil.