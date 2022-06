Final da Copa do Brasil sub-17: onde assistir Vasco e Palmeiras

Está chegando a hora de conhecer o novo campeão sub-17. No dia 21 de junho, terça-feira, será realizada a primeira partida da final da Copa do Brasil sub-17, entre Vasco e Palmeiras. Os dois times irão se enfrentar no Allianz Parque, em São Paulo, a partir das 21h30.

Suas classificações para a partida da final da Copa do Brasil sub-17 ocorreram pela boa campanha durante toda a competição. Ambos os times abriram a primeira fase com goleadas. O Palmeiras venceu por 10x 1, contra o Sant German, e o Vasco por 10×0, diante do Progresso.

Nas oitavas, o Palmeiras também alcançou uma goleada de 7×0 em cima do Remo logo no jogo de ida. e o Vasco passou com folga pelo Internacional com duas vitórias fáceis. As quartas de final também não foram tão desafiadoras. O Palmeiras bateu o Atlético-MG por 8 a 1 no placar agregado. Enquanto isso, o Vasco levou a melhor no clássico carioca contra o Fluminense. Desa vez, no sufoco, com disputa de pênaltis para definir o classificado.

A partida decisiva para chegar à final aconteceu entre Palmeiras x Sport e Vasco x Bahia. Apesar de perder no jogo de volta, jogando em São Paulo, o Palmeiras conseguiu a classificação graças ao jogo de ida, quando goleou o rubro-negro pernamucano por 5 x2. . Já o Vasco venceu os dois jogos da semifinal contra o Bahia ( 2×0 e ]3×0)

Quando será a final Copa do Brasil sub-17 na Final da Copa do Brasil sub-17

O Palmeiras e o Vasco da Gama se encontram no dia 21 de junho para a primeira partida da final da Copa do Brasil sub-17. O jogo será às 21h30, na casa do Verdão.

Já a partida de volta será em São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 11h do dia 26 de junho.

O Palmeiras está em busca do terceiro título na história da competição. O Verdão foi campeão da Copa do Brasil sub-17 em 2017, quando venceu nos pênaltis o Corinthians, e em 2019, cantando vitória em cima do São Paulo.

Já o Vasco busca o título inédito na competição. É a primeira vez que o time participa da final da Copa do Brasil sub-17.

Lembra-se que não existe a regra de gol qualificado na Copa do Brasil sub-17 2022, sendo assim, em caso de a igualdade persistir no segundo jogo, a decisão é levada para os pênaltis.

Essa, teoricamente, é uma competição bem recente. O primeiro jogo da Copa do Brasil sub-17 ocorreu em 2013, quando o São Paulo foi campeão.

Onde assistir Palmeiras x Vasco na

Os dois jogos da Final da Copa do Brasil sub-17, tanto a partida de ida quanto a de volta terão transmissão ao vivo pelo Sportv. O torcedor que desejar assistir à Copa do Brasil sub-17 pela internet, pode ter acesso à transmissão pelo GloboPlay, aplicativo do Grupo Globo. Outra opção é entrar pelo site oficial do SporTV.

Como funciona a Copa do Brasil sub-17?

A competição tem como principal objetivo exaltar o futebol de base dos times brasileiros. A Copa do Brasil sub-17 foi a segunda competição de base que surgiu, logo depois da Copa do Brasil sub-20.

Desde 2013, o torneio conta com a participação de 32 equipes e é disputado no formato de eliminatórias. A única coisa que mudou foi o sistema de vagas para selecionar as equipes que participaram da competição. A mudança tornou mais igualitária para times de todas as unidades federativas.

Para chegar à final da Copa do Brasil sub-17, o time campeão deve passar por quatro fases eliminatórias. A primeira fase é disputada em jogo único. O time que ganhar passa às oitavas, quando os confrontos passam a ter duas partidas. Em seguida, aparecem as quartas, semifinais e a final, sempre disputadas com jogos de turno e returno. O time que fizer maior pontuação ao final dos dois jogos, avança de fase.

Quem são os campeões da Copa do Brasil Sub-17?

Os times com mais títulos na Copa do Brasil sub-17 são o São Paulo, o Palmeiras e o Flamengo. Os três têm dois títulos na sua história. Esse ano, a final entre Vasco da Gama x Palmeiras promete. Enquanto o Vasco busca título inédito, o Verdão quer o tricampeonato.

Vale ressaltar também que, desde 2013, apenas duas vezes a final da Copa do Brasil sub-17 chegou a uma decisão de pênaltis. Em 2015, o Vitória e o Botafogo disputaram o título nas penalidades e, em 2017, o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians também com gols nos pênaltis.

Final da Copa do Brasil sub-17 – veja os campeões

2013 – São Paulo 5 x 1 Flamengo

2014 – Atlético-MG 2 x 1 Grêmio

2015 – Vitória 4(4) x 4(3) Botafogo

2016 – Corinthians 3 x 1 Sport

2017 – Palmeiras 1(4) x 1(3) Corinthians

2018 – Flamengo 2 x 1 Fluminense

2019 – Palmeiras 4 x 3 São Paulo

2020 – São Paulo 2 x 1 Fluminense

2021 – Flamengo 6 x 1 São Paulo

*Somatório dos jogos de ida e volta

