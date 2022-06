Copa do Brasil sub-20 2022: quando começa a competição?

A Copa do Brasil Sub-20 2022 foi deixada para começar no segundo semestre do ano. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Copa do Brasil sub-20 2022 tem data de estreia prevista para 17 de agosto deste ano. A competição tem como objetivo revelar talentos da base dos times que estão competindo e divulgar os trabalhos feitos com a equipe durante a temporada.

A disputa seguirá até o dia 23 de outubro, terminando mais cedo do que o esperado devido ao encolhimento do calendário anual esportivo para atender a Copa do Mundo 2022.

+ Bola de Ouro 2022: 7 favoritos ao prêmio de melhor do mundo

Quais times participarão da Copa do Brasil sub-20 2022?

Ainda não foi divulgado pela CBF quais serão os times participantes da Copa do Brasil sub-20 2022. Uma vez que a competição tem data de estreia apenas em agosto, a entidade deve soltar a lista de clubes até, no máximo, o início do segundo semestre

Segundo o calendário de competições dos clubes de base da CBF, o primeiro semestre de 2022 ficou reservado para os jogos do Campeonato Brasileiro sub-20, seguido pela Copa do Brasil sub-17, ambos estrearam em abril. Em maio, foi a vez do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Já no segundo semestre, o futebol de base será movimentado pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, a Copa do Brasil Sub-20 e a Copa do Nordeste sub-20. Quem encerra o ano com chave de ouro são as Supercopas sub20 e sub-17.

Como ficou o cronograma das competições:

24 de abril a 14 de agosto: Campeonato Brasileiro Sub-20

27 de abril a 22 de junho: Copa do Brasil Sub-17

5 de maio a 20 de outubro: Campeonato Brasileiro de Aspirantes

16 de julho a 22 de outubro: Campeonato Brasileiro Sub-27

17 de agosto a 23 de outubro: Copa do Brasil Sub-20

21 de setembro a 19 de novembro: Copa do Nordeste Sub-20

6 de novembro: Supercopa do Brasil Sub-20

6 de novembro: Supercopa do Brasil Sub-17

Como funciona a Copa do Brasil sub-20?

A Copa do Brasil sub-20 é disputada em sistema de eliminatórias, onde os times são divididos em 16 chaves de dois times. As partidas são jogadas em turno e returno e, quem ganha, segue para a etapa seguinte. A competição, assim, começa com 32 times e vai diminuindo até chegar à final.

Apesar de não haver o critério de gol de fora na competição, vale lembrar que, na primeira fase, se o time visitante vencer o primeiro embate por dois ou mais gols de diferença, ele automaticamente é classificado para a fase seguinte.

Quais são os critérios de desempate?

Em caso de igualdade de pontos entre os dois times ao fim do segundo jogo (volta), a decisão será levada aos pênaltis. O critério de gol de fora, ou gol qualificado, não faz mais parte da competição, a decisão foi totalmente revogada em 2018.

Qual é o clube brasileiro com mais títulos na Copa do Brasil sub-20?

O São Paulo é o maior vencedor da Copa do Brasil sub-20. O time tem três títulos em sua história, sendo o primeiro deles adquirido em 2015, durante a 4ª edição do campeonato. Abaixo dele, todos os outros times só foram campeões uma única vez.

A Copa do Brasil sub-20 tem uma história bem recente, sendo sua primeira edição em 2012. Naquele ano, 32 times participaram dos jogos eliminatórios compostos por cinco fases. A competição de estreia foi conquistada pelo time do Vitória-BA, que se consagrou o primeiro campeão do torneio.

Veja quais times já foram campeões:

São Paulo – 3 títulos (2015, 2016, e 2018)

Atlético Mineiro – 1 título (2017)

Vitória-BA – 1 título (2012)

Palmeiras – 1 título (2019)

Vasco da Gama – 1 título (2020)

Santos – 1 título (2013)

Internacional – 1 título (2014)

Coritiba – 1 título (2021)

Copa do Brasil sub-20: quem foi o último campeão?

O Coritiba foi o campeão da Copa do Brasil sub-20 de 2021, vencendo o Botafogo nos pênaltis. Seu título inédito garantiu à equipe a disputa da Supercopa do Brasil no mesmo ano.

Essa foi a terceira final a ser decidida nos pênaltis – vale ressaltar que foi o jogo de decisão com mais penalidades batidas. O Coxa marcou 6×5 no Botafogo, vendo Kauê e Gabriel Henrique, da equipe adversária, desperdiçarem seus chutes.

Essa foi uma campanha muito boa feita pelo time sub-20 do Coritiba. Ao longo do percurso, eliminou equipes como o Atlético-MG e o Internacional, os dois já detentores de títulos da Copa do Brasil sub-20. Inclusive, eliminar o Internacional trouxe um gostinho a mais, afinal, o Colorado foi o campeão do Brasileirão sub-20 de 2021.

Como funciona a Supercopa do Brasil sub-20?

Se, por um lado, o Coritiba eliminou o Internacional da Copa do Brasil sub-20 e “limpou” o caminho para chegar à final, quis o destino que os dois times tivessem um novo confronto.

A vitória do Coxa na Copa do Brasil sub-20 deu acesso à disputa na Supercopa, competição que coloca os campeões da Copa do Brasil sub-20 e o do Brasileirão sub-20 frente a frente. E foi justamente o Internacional esse adversário.

A Supercopa é disputada em partida de ida e volta e o time vencedor consegue vaga para disputar a Copa Libertadores sub-20. Apesar de ganhar o título da Copa do Brasil sub-20, o Coritiba foi derrotado pelo Internacional (Campeão Brasileiro 2021) e não conseguiu classificar o time de base para a Libertadores .

Quem foi o artilheiro da Copa do Brasil sub-20 2021?

O centroavante do Coritiba Luizão e o atacante do Internacional Matheus foram os artilheiros da Copa do Brasil Sub-20 do ano passado. Ambos chegaram a artilharia com seis gols feitos.

Luizão, com apenas 18 anos, marcou seis tentos em nove jogos disputados e, mesmo ficando de fora dos pênaltis na partida de decisão, ajudou a garantir o título ao Coritiba na Copa do Brasil Sub-20 de 2021.

Vale destacar que o título do Coritiba foi histórico. Pela primeira vez, o time venceu a Copa do Brasil Sub-20, desbancando o Internacional, o Bahia, o Atlético-MG e o Botafogo.