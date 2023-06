Fla Flu hoje: qual canal vai transmitir Flamengo e Fluminense ao vivo – 01/06

Prepare o coração torcedor carioca, porque tem Fla Flu hoje! Pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil, Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (01), no Maracanã, às 20h (horário de Brasília) em decisão importante na temporada.

Após o empate sem gols no primeiro jogo, quem vencer fica com a vaga para a próxima fase.

Transmissão Fla Flu hoje na Copa do Brasil

O torcedor pode assistir a partida entre Flamengo e Fluminense no SporTV, SporTV 4K e Premiere ao vivo nesta quinta-feira às 20h. Não tem transmissão na TV aberta.

Os três canais estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura. Luiz Carlos Jr. narra a partida ao lado dos comentaristas Ledio Carmona e Pedrinho. Quem é assinante da Sky e Claro e possui a tecnologia no aparelho ou televisão pode acompanhar a transmissão com imagem e som em qualidade ultra HD no SporTV 4K.

Quem é cliente GloboPlay e tem a opção dos canais ao vivo pode assistir ao vivo o Fla-Flu.

Horário: 20h, oito da noite

Local: Estádio do Maracanã

Onde assistir Fla Flu hoje: SporTV, SporTV 4K, Premiere e GloboPlay

Do que as equipes precisam?

Flamengo e Fluminense não saíram do zero a zero no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, disputado no Maracanã em 16 de maio, terça-feira.

O clássico Fla Flu está 100% aberto. A matemática é simples já que nenhum dos times tem a vantagem, o que significa que quem vencer se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. De acordo com o regulamento da CBF, o empate leva para os pênaltis.

Não tem prorrogação ou gol fora de casa na competição.

Vitória de Flamengo = Flamengo classificado

= Flamengo classificado Vitória do Fluminense = Fluminense classificado

= Fluminense classificado Empate = Pênaltis

Escalações de Flamengo x Fluminense

O clássico carioca nesta quinta-feira é muito importante para Flamengo e Fluminense. É por isso que ambos os treinadores vão escalar os melhores jogadores do plantel.

Marinho está afastado do Flamengo, enquanto Matheusinho e Everton Ribeiro ainda se recuperam no departamento médico.

Já no Tricolor das Laranjeias, os atletas Keno, Jorge e Alexsander estão lesionados, enquanto Felipe Melo está suspenso.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Thiago Maia; Arrascaeta, Pedro (Matheus França) e Gabigol (Técnico: Sampaoli).

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Marcelo; André, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Jhon Árias e Germán Cano (Técnico: Fernando Diniz).

Arbitragem do clássico

O experiente árbitro Raphael Claus foi escalado para apitar o clássico entre Flamengo e Fluminense nesta quinta-feira, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em 18 de setembro do ano passado, Raphael apitou o Fla-Flu pelo Brasileirão, com vitória do Tricolor por 2 a 1. Dois jogadores do Flamengo e três do Fluminense foram expulsos após confusão em campo.

Os auxiliares vão ser Neuza Ines Back, Alex Ang Ribeiro e o quarto árbitro Bruno Mota Correia. No VAR, árbitro de vídeo, o responsável por analisar os lances será Rafael Traci.

Provável adversário do Flamengo ou Fluminense

O vencedor entre Flamengo e Fluminense poderá encontrar nas quartas de final da Copa do Brasil o Palmeiras, Bahia, Grêmio, Athletico PR, América Mineiro, Corinthians, São Paulo e Sport.

Um novo sorteio da CBF vai definir todos os embates das quartas de final. Não há regras no sorteio, equipes do mesmo estado podem se enfrentar. A premiação para quem se classifica é de R$ 4,3 milhões, distribuídos pela entidade de futebol.

O sorteio ainda não tem data. Como manda a tradição, é provável que aconteça na próxima semana, assim que a rodada das oitavas terminar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Copa do Brasil (@copadobrasilcbf)



Leia também:

Lista dos Jogadores do Flamengo convocados para a Seleção Brasileira em junho 2023