Flamengo x Fluminense: quem é o árbitro do Fla Flu hoje

O clássico entre Flamengo e Fluminense acontece nesta quinta-feira, 01 de junho, pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o empate no primeiro jogo, quem vencer se classifica para a próxima fase. Confira quem é o árbitro do Fla Flu hoje e a escala completa do clássico.

Árbitro do Fla Flu hoje tem histórico no clássico

O experiente Raphael Claus será o árbitro do Fla Flu nesta quinta-feira, nas oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã, no Rio de Janeiro. O profissional foi escolhido através de sorteio da CBF, responsável por definir a escala de arbitragem de todos os jogos.

Uma das memórias do torcedor do Flamengo e Flamengo com Raphael Claus é o último clássico disputado entre as equipes, em 18 de setembro do ano passado, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Tricolor venceu por 2 a 1, mas o que realmente chamou a atenção foi o fato de dois jogadores do Rubro-Negro e três do Fluminense serem expulsos.

Ao fim da partida, Claus preencheu a súmula do jogo com os motivos. Do Fluminense, David Braz foi expulso por reclamação com a arbitragem após o amarelo, Manoel por correr em direção ao adversário e dar um “tranco com o peito, finalizando com os braços nas costas do seu adversário, iniciando um tumulto” e Caio por cabeçada.

Do Flamengo, o árbitro expulsou Marinho por falta no adversário e empurrar o jogador e Everton por segurar com força o jogador do Fluminense. Com exceção de David Braz, todas as expulsões foram no segundo tempo.

Confira a escala completa de árbitro do Fla Flu hoje.

Árbitro : Raphael Claus (SP)

: Raphael Claus (SP) Árbitro Assistente 1 : Neuza Ines Back (SP)

: Neuza Ines Back (SP) Árbitro Assistente 2 : Alex Ang Ribeiro (SP)

: Alex Ang Ribeiro (SP) Quarto Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Bruno Mota Correia (RJ) Assessor: Marcio Eustaquio Sousa Santiago (MG)

Marcio Eustaquio Sousa Santiago (MG) Árbitro de Vídeo : Rafael Traci (SC)

: Rafael Traci (SC) AVAR : Fabricio Porfirio de Moura (SP)

: Fabricio Porfirio de Moura (SP) Assistente de Árbitro de Vídeo 2 : Caio Max Augusto Vieira (RN)

: Caio Max Augusto Vieira (RN) Observador de VAR: Alicio Pena Junior (MG)

Quem é Raphael Claus?

Com 43 anos, Raphael Claus é um dos mais experientes árbitros do futebol brasileiro. Só este ano já apitou dez partidas do Brasileirão Série A e B, incluindo duas do Rubro-Negro e uma do Tricolor das Laranjeiras.

Claus nasceu em Santa Bárbara D’Oeste, em São Paulo. Ele é Educador Físico e além de apitar jogos de futebol é também proprietário do Estúdio RC Pilates e a Assessoria de corrida RC Running, de acordo com o portal ESPN. Raphael ingressou na carreira de juiz de futebol por influencia do amigo Vinicius Furlan, também árbitro.

Em novembro e dezembro de 2022, Raphael Claus foi escalado pela FIFA para apitar jogos do torneio de futebol entre seleções. Ele estreou no confronto entre Inglaterra e Irã, com vitória dos ingleses por 6×2, e no triunfo do Marrocos contra o Canadá por 2×1, ambos na fase de grupos.

Na disputa do terceiro lugar entre Croácia e Marrocos, Claus foi o quarto árbitro ao lado do também brasileiro Bruno Pires, o offside VAR.

Como assistir o Fla Flu hoje?

A partida entre Flamengo e Fluminense na Copa do Brasil será transmitida nos canais SporTV, SporTV 4K e Premiere ao vivo nesta quinta-feira. Nenhum canal da TV aberta vai exibir o duelo.

Os três canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador se você é cliente. Luiz Carlos Jr. narra a partida com os comentaristas Ledio Carmona e Pedrinho.

O SporTV 4K está disponível na Sky e Claro, além do pacote “GloboPlay + canais ao vivo” na plataforma. Lembre-se que é necessário ter a tecnologia HD no seu televisor e aparelho da operadora.

