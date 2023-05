Lista dos Jogadores do Flamengo convocados para a Seleção Brasileira em junho 2023

Treinador interino convocou dois atletas do Rubro-Negro para os amistosos de junho com o Brasil

O treinador interino Ramon Menezes convocou na manhã deste domingo, 28 de maio, os vinte e três atletas para os amistosos da Seleção Brasileira em junho contra Guiné e Senegal. Na lista aparecem dois jogadores do Flamengo convocados, prontos para representarem o elenco canarinho no exterior.

Quais jogadores do Flamengo foram convocados?

Pedro e Ayrton Lucas, jogadores do Flamengo convocados para defenderem a Seleção Brasileira em dois amistosos em junho deste ano, não devem desfalcar o Rubro-Negro no Brasileirão.

Diferentemente das edições passadas, a CBF determinou que quando há data FIFA, o Campeonato Brasileiro também para, evitando assim problemas para os elencos que tem jogadores convocados.

O primeiro amistoso será contra Guiné, em 17 de junho, em Barcelona. Depois, o Brasil vai jogar contra Senegal em 20 de junho, em Lisboa. O Flamengo, entretanto, tem compromisso marcado contra o RB Bragantino no dia 22, no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo Brasileirão. Os dois jogadores deverão retornar no mesmo dia – ou até mesmo no dia seguinte – e assim poderão jogar com o clube.

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

LATERAIS:

Alex Telles – Sevilla (ESP)

Ayrton Lucas – jogadores do Flamengo

Danilo – Juventus (ITA)

Vanderson – Monaco (MON)

ZAGUEIROS:

Ibañez – Roma (ITA)

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

Marquinhos – PSG (FRA)

Nino – Fluminense

MEIAS:

André – Fluminense

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

Joelinton – Newcastle (ING)

ATACANTES:

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

Malcom – Zenit (RUS)

Pedro – jogadores do Flamengo

Richarlison – Tottenham (ING)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Rony – Palmeiras

Vinicius Júnior – Real Madrid (ESP)

Raphael Veiga – Palmeiras

Jogadores do Flamengo convocados para o Uruguai

Além de Pedro e Ayrton Lucas, os atletas Arrascaeta e Guillermo Varela também foram convocados pela Seleção do Uruguai para os amistoso de junho, de acordo com a jornalista Raisa Simplicio, do portal Goal.

A Federação Uruguaia de Futebol só vai tornar pública a lista completa no dia 2 de junho, fazendo cortes na lista final, informou a jornalista. O experiente Marcelo Bielsa é o novo comandante da Celeste após a saída de Diego Alonso no Mundial do Catar no fim do ano passado.

O Uruguai vai enfrentar a Nicaraguá em 14 de junho e depois Cuba na terça-feira, 20 de junho, ambos em Montevidéu, no Uruguai. Isso significa que os atletas vão ficar no país natal, sem precisar de longas viagens com o grupo.

Data dos amistosos da seleção brasileira em junho

A Seleção Brasileira entra em campo em duas oportunidades no mês de junho: a primeira contra Guiné, em Barcelona, e depois contra Senegal, em Lisboa. Os dois encontros são amistosos. Ramon Menezes vai comandar o elenco nos dois embates.

Os jogadores se apresentam no dia 12 de junho, em Barcelona. Depois, o Brasil entra em campo em 17 de junho, sábado, em Barcelona, na Espanha, contra Guiné. Mais tarde, em 20 de junho, sábado, joga contra o Senegal em Lisboa, Portugal.

Brasil x Guiné

Sábado, 17 de junho em Barcelona, na Espanha

Brasil x Senegal

Terça-feira, 20 de junho em Lisboa, em Portugal

