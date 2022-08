Fluminense x Corinthians onde assistir ao vivo e horário hoje (24/08)

Partida nesta quarta-feira é válida pelo confronto de ida na semifinal da Copa do Brasil, com transmissão ao vivo

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, recebe o embate entre Fluminense e Corinthians nesta quarta-feira, 21 de agosto, a partir das 19h30 (Horário de Brasília), pelo jogo de ida na semifinal da Copa do Brasil. Sobre o jogo do Fluminense x Corinthians onde assistir ao vivo vai ser através do SporTV e Premiere, disponível apenas para assinantes.

O Fluminense busca o segundo título na Copa do Brasil, enquanto o Corinthians quer o quarto troféu.

Fluminense x Corinthians onde assistir hoje

O jogo do Fluminense e Corinthians hoje vai passar no SporTV, Premiere e GloboPlay, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Ambos os canais possuem exclusividade nos direitos de imagem da Copa do Brasil pela temporada. Por isso, a partida da semifinal será exibida em todos os estados do Brasil apenas no SporTV e Premiere, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. A narração é de Luiz Carlos Jr. com comentários de Lédio Carmona, Caio Ribeiro e Fernanda Colombo.

O Premiere funciona como um pay-per-view, ou seja, o torcedor deve pagar valor extra na mensalidade para obtê-lo na programação. Basta acessar o site www.premiere.globo.com ou então entrar em contato direto com a operadora contratada.

O torcedor ainda possui a opção de assistir pelo celular ou até mesmo no computador. Trata-se da plataforma de streaming GloboPlay, disponível pelo site www.globoplay.globo.com ou pelo aplicativo disponível no App Store, no caso do iOS, e Google Play, para Android.

O GloboPlay é uma plataforma de filmes, series, novelas e futebol disponível por R$24,90 até R$86,90 ao mês.

Melhores momentos do último Fluminense x Corinthians

A última vez que Fluminense e Corinthians se enfrentaram foi em 2 de julho de 2022, sábado, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

O Fluminense levou questões de minutos para abrir o placar no primeiro tempo. O grupo carioca foi superior em toda a partida, mostrando aos 15 minutos com Manoel para abrir a vantagem no placar. Do outro lado, o Corinthians pouco reagiu. Cano ampliou e fez o segundo do tricolor com o relógio marcando 42 minutos.

No segundo tempo, o argentino fez o segundo gol no jogo e o terceiro do Fluminense com 26 minutos. Até aqui, o Timão conseguiu mostrar poder de reação, mas nada que o colocasse à frente do placar. Para fechar o resultado final, Fred fez 4 x 0 em favor do Fluminense nos acréscimos.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre Fluminense e Corinthians.

Caminho de Fluminense e Corinthians na Copa do Brasil

Para alcançarem a semifinal da Copa do Brasil, tanto Fluminense quanto Corinthians tiveram que percorrer um longo caminho.

Ambos os clubes estrearam na terceira fase da Copa do Brasil, onde ambos jogaram até aqui seis partidas cada, sendo também as oitavas e as quartas de final. De um lado, o Fluminense bateu o Vila Nova, Cruzeiro e o Fortaleza, enquanto o Corinthians levou a melhor em cima da Portuguesa (RJ), Santos e Atlético GO.

Confira os confrontos de cada um dos times.

FLUMINENSE:

Fluminense 3 x 2 Vila Nova – Terceira fase

Vila Nova 0 x 2 Fluminense – Terceira fase

Fluminense 2 x 1 Cruzeiro – Oitavas de final

Cruzeiro 0 x 3 Fluminense – Oitavas de final

Fortaleza 0 x 1 Fluminense – Quartas de final

Fluminense 2 x 2 Fortaleza – Quartas de final

CORINTHIANS:

Portuguesa 1 x 1 Corinthians – Terceira fase

Corinthians 2 x 0 Portuguesa – Terceira fase

Corinthians 4 x 0 Santos – Oitavas de final

Santos 1 x 0 Corinthians – Oitavas de final

Atlético GO 2 x 0 Corinthians – Quartas de final

Corinthians 4 x 1 Atlético GO – Quartas de final

Provável escalação do Fluminense x Corinthians

Fernando Diniz deve estar com o time praticamente completo para o duelo desta quarta-feira. As únicas baixas para o comandante neste confronto é Luan, David Braz e Alan, todos lesionados.

Provável escalação do Fluminense: Fábio;

Vitor Pereira, comandante do Corinthians, ainda não pode contar com Paulinho e Maycon, ambos lesionados e em recuperação no departamento médico do clube.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz, Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Próximos jogos do Fluminense x Corinthians

FLUMINENSE:

Fluminense x Palmeiras – Sábado, 27/08 às 19h – Brasileirão

Athletico PR x Fluminense – Sábado, 03/09 às 19h – Brasileirão

CORINTHIANS:

Corinthians x RB Bragantino – Segunda-feira, 29/08 às 21h30 – Brasileirão

Corinthians x Internacional – Domingo, 04/09 às 16h – Brasileirão

