Foto: Reprodução / Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Novo horário jogo do Corinthians e América MG no Brasileirão

A CBF precisou alterar a data e o horário do confronto entre América Mineiro e Corinthians pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na temporada atual. A data dos jogos da semifinal da Copa do Brasil foi o motivo dado pela entidade para realizar a alteração. Confira o novo horário jogo do Corinthians e o calendário completo da rodada.

Qual o novo horário jogo do Corinthians contra América MG

O confronto entre América Mineiro e Corinthians, marcado inicialmente para o dia 17 de setembro no Brasileirão, foi alterado para domingo, no dia 18 de setembro, pela CBF. A alteração já foi realizada no próprio site da entidade, na sessão da Série A, tanto a data como o horário do confronto.

O novo horário e a nova data aconteceu porque, segundo consta na publicação no site, foi o “ajuste de tabela devido a publicação dos jogos da 6ª Fase da Copa do Brasil 2022”. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão, pelo segundo turno.

O Corinthians disputa a semifinal da Copa do Brasil e, por isso, a CBF optou por alterar a data para não prejudicar o elenco alvinegro.

Confira as informações do novo horário jogo do Corinthians contra o América MG.

América MG x Corinthians (Premiere)

Domingo, 18 de setembro às 18h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, em Minas Gerais

Corinthians na semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians disputa a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. O elenco paulista garantiu-se na competição depois de vencer o Atlético Goianiense nas quartas de final de maneira heroica e, consequentemente, garantir a classificação.

Para chegar até aqui, o Timão passou pela Portugusa, do Rio de Janeiro, na terceira fase. Depois, nas oitavas de final, derrotou o Santos com extrema facilidade. Nas quartas, reencontrou o Atlético Goianiense, responsável por sua eliminação na temporada passada.

Agora, o clube alvinegro joga diante do Fluminense e, para continuar lutando pelo título, jogará dois confrontos.

Fluminense x Corinthians

Quarta-feira, 24/08 às 19h30 – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Corinthians x Fluminense

Quinta-feira, 15/09 às 20h – Neo Química Arena, em São Paulo

