Grêmio x Palmeira: como assistir a final da Copa do Brasil

O Grêmio e Palmeiras se enfrentam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2020 neste domingo (28/02). A partida começa a partir das 16 horas pelo horário de Brasília. Veja como assistir a final da Copa do Brasil pela TV aberta e também online.

Qual o horário da final da Copa do Brasil?

A princípio, a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras ocorreria às 16h. No entanto, o governo do Rio Grande do Sul pediu para que a decisão tivesse o horário alterado por conta da pandemia de Covid-19. Isso porque o Estado entra na fase preta de contensão do vírus, a partir deste sábado (27).

A ideia é evitar aglomerações de torcedores em bares, restaurantes e afins. Por isso, o governo solicitou a mudança de horário das 16h para às 20h. No entanto, após consulta com os clubes e a Rede Globo (detentora dos direitos de transmissão), a CBF decidiu iniciar o jogo às 21h.

Como assistir a final da Copa do Brasil de Grêmio x Palmeiras?

A decisão da Copa do Brasil terá transmissão da tv aberta. Isso porque, a Rede Globo exibe o confronto ao vivo para todo o país, a partir das 21h.

Na TV fechada, o SporTV transmite o confronto com narração de Luiz Carlos Jr, comentários de Ricardinho (por vídeo) e Paulo Vinicius Coelho, Paulo César de Oliveira na Central do Apito. Paula Menezes e André Hernan ficam nas reportagens.

Por fim, o jogo também pode ser acompanhado no Premiere, mas no pay-per-view.

Escalação do Grêmio

Paulo Victor

Victor Ferraz

Paulo Miranda

Kannemann

Diogo Barbosa

Matheus Henrique

Maicon; Alisson

Jean Pyerre

Pepê

Diego Souza.

Escalação do Palmeiras

Weverton

Marcos Rocha

Luan

Gustavo Gómez

Matías Viña

Danilo

Gabriel Menino

Raphael Veiga

Rony

Luiz Adriano

Gustavo Scarpa

Como o Grêmio chega à decisão?

O Grêmio chega para o jogo logo depois de um período instável na reta final do Brasileirão. Nas últimas rodadas, o Tricolor ficou sete jogos sem vencer, mas quebrou a sequência negativa ao vencer o Botafogo. No entanto, na rodada seguinte perdeu para o São Paulo, de virada, mas garantiu a vaga na Libertadores ao triunfar diante do Athletico-PR.

No último jogo do Campeonato Brasileiro, o Imortal perdeu para o Bragantino, mas os gaúchos jogaram com os reservas e sem Renato Gaúcho no comando.

Na Copa do Brasil, o Grêmio entrou a partir das oitavas de final e teve que eliminar três equipes para chegar à final. Primeiro despachou o Juventude, na sequência eliminou o Cuiabá nas quartas e passou pelo São Paulo na semifinal.

Como o Palmeiras chega à decisão?

Campeão da Libertadores, o Verdão deve ter força máxima para a final da Copa do Brasil. Sem pretensões na reta final do Brasileirão, o Palmeiras passou as rodadas finais alternando os times titulares já tendo em vista à grande decisão.

Recuperado de lesão no tornozelo, Gabriel Menino volta a ficar à disposição de Abel Ferreira. No entanto, o português deve ter um desfalque no meio-campo. Isso porque Patrick de Paula testou positivo para Covid-19 e terá que cumprir o isolamento. Na Copa do Brasil, assim como o Grêmio, a equipe alviverde entrou nas oitavas, e deixou pleoo caminho: Bragantino, Ceará e América-MG.

Arbitragem da final da Copa do Brasil

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

