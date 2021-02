Campeonato Paulista 2021: onde assistir, premiação e regulamento

O Campeonato Paulista de 2021 começa neste sábado (27), com 16 clubes divididos em quatro grupos. Cada chave contará com um “grande” do Estado, ou seja, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos estarão separados, assim como acontece todos os anos. Com início neste final de semana, a competição terá duração de quase três meses, encerrando-se assim, no dia 23 de maio. Agora, saiba tudo sobre o Estadual de São Paulo.

Quais os grupos do Campeonato Paulista 2021?

A: Corinthians , Botafogo-SP, Inter de Limeira e Santo André

, Botafogo-SP, Inter de Limeira e Santo André B: São Paulo , Ferroviária, Ponte Preta e São Bento

, Ferroviária, Ponte Preta e São Bento C: Palmeiras , Red Bull Bragantino, Ituano e Novorizontino

, Red Bull Bragantino, Ituano e Novorizontino D: Santos, Guarani, Mirassol e São Caetano

Qual será o regulamento do Campeonato Paulista 2021?

Assim como nos anos anteriores, o Paulistão dividiu as 16 equipes em quatro grupos, com quatro equipes em cada. No entanto, as equipes da mesma chave não se enfrentam. Ou seja, cada time terá 12 adversários para enfrentar ao longo da fase classificatória, com turno único.

Logo depois da conclusão das 12 rodadas, os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final, enquanto as duas equipes com as menores pontuações, independente do grupo, caem para a Série A2. Já as equipes que ficarem entre a nona e a 14ª posição vão disputar o Troféu do Interior.

A fase do mata-mata está prevista para começar no dia 2 de maio, com os primeiros colocados enfrentando os segundos de seu grupo. Então, o líder do Grupo A enfrenta o segundo do A, e a ordem se repete para as demais chaves.

A partir das semifinais, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definirá os confrontos com base nas pontuações. Ou seja, a melhor equipe enfrenta a quarta, enquanto a segunda pega a terceira. Tanto a semi quanto as quartas de final acontecem em jogos únicos.

Por fim, a grande final do Paulistão ocorre em jogos de ida e volta, marcados para os dias 16 e 23 de maio.

Quais os jogos da 1ª rodada do Paulistão e onde assistir?

27 de fevereiro – sábado

São Bento x Mirassol (Sportv/PPV) – 16h30

Novorizontino x Ponte Preta (Sportv/PPV) – 19h

28 de fevereiro – domingo

Red Bul Bragantino x Corinthians (PPV) – 18h

Santo André x Santos (PPV) – 19h

São Paulo x Botafogo (PPV) – 19h

Ferroviária x Inter de Limeira (Sportv/PPV) – 19h

1º de março – segunda-feira

Guarani x Ituano (Sportv/PPV) – 19h

11 de março – quinta-feira

Palmeiras x São Caetano (PPV) – 19h

Atendendo a nova restrição de circulação determinada pelo Governo do Estado de São Paulo, a @FPF_Oficial readequou os horários das partidas das primeiras rodadas do Paulistão Sicredi. Saiba mais – https://t.co/8kwf2f8m84 pic.twitter.com/r7W78BUZjS — Paulistão Sicredi 2021 (@Paulistao) February 24, 2021

Qual a premiação do Paulistão 2021?

A FPF distribuirá a quantia de R$11 milhões para o Paulistão 2021. No entanto, deste montante, o campeão fica com R$5 milhões, enquanto o segundo colocado fatura R$1,5 milhão.

Quem é o maior campeão do Campeonato Paulista?

Com sobras, o Corinthians lidera a lista de maiores vencedores do Campeonato Paulista. O Timão soma no total 30 títulos, enquanto o Palmeiras aparece na sequência com 23, Santos 22 e São Paulo 21.