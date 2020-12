Grêmio x São Paulo: tricolores definem finalista da Copa do Brasil

Em duelo de tricolores, Grêmio x São Paulo iniciam nesta quarta-feira (23), às 21h30, a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Em partida válida pelo jogo de ida da semifinal, as equipes se enfrentam na Arena Grêmio. Jogo da volta será no dia 30, mas no Estádio do Morumbi.

Onde assistir Grêmio x São Paulo?

A partida de semifinal da Copa do Brasil terá transmissão da TV aberta. A Globo exibe o jogo para quase todo o Brasil. No entanto, o torcedor também pode assistir Grêmio x São Paulo, na TV fechada, pois SporTV 2 e Premiere transmitem o confronto.

Retorno de Luciano no São Paulo

Os paulistas chegam à semifinal após eliminarem na fase anterior o Flamengo – um dos favoritos na competição. Líder no Campeonato Brasileiro, o time de Diniz vem de grande vitória no Brasileirão, diante do Atlético MG. Embora tenha perdido o Clássico Majestoso para o Corinthians, no dia 13, os são-paulinos souberam dar um resposta no jogo seguinte e venceram o Galo por 3 a 0, que até então era o vice do campeonato.

Para o confronto desta quarta (23), Diniz terá a volta de Luciano. No entanto, ainda não se sabe se o atacante será titular ou ficará entre os reservas. Caso o jogador comece a partida no banco, Tchê Tchê deve herdar a vaga na equipe titular. No jogo anterior, o volante atuou no lugar do camisa 11, e foi eleito o melhor da partida.

Se avançar à final da Copa do Brasil, essa será apenas a segunda vez que o Tricolor chega à decisão. Em 2000, a equipe chegou pela primeira e única vez, mas perdeu o título para o Cruzeiro.

Grêmio precisa dar resposta após eliminação na Liberta

Os gremistas chegam para o jogo pressionados. Após serem eliminados da Libertadores para o Santos, por 5 a 2 na soma dos placares, a equipe gaúcha precisa dar uma resposta ao seu torcedor. No jogo seguinte logo depois da eliminação, o time de Renato Gaúcho enfrentou o Sport, fora de casa, e empatou em 1 a 1. No entanto, o resultado não foi tão ruim para a equipe, visto que Kannemann foi expulso no início da segunda etapa.

O Tricolor Gaúcho é um dos maiores vitoriosos da Copa do Brasil. No total, a equipe soma cinco títulos em oito finais disputadas. Caso avance à final, o Grêmio passa a ser o clube que mais vezes chegou à decisão do torneio. Até então a equipe está empatada com o Cruzeiro, ambos com oito finais. Entretanto, os mineiros somam um título a mais que os gaúchos.

Prováveis escalações

Grêmio:

GOL – Vanderlei;

DEF – Victor Ferraz, Kannemann (Rodrigues), Geromel e Diogo Barbosa;

MEI – Matheus Henrique, Darlan (Maicon), Ferreira, Jean Pyerre e Pepê;

ATA – Diego Souza.

São Paulo:

GOL – Tiago Volpi;

DEF – Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo;

MEI – Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes;

ATA- Luciano (Tchê Tchê) e Brenner.

Palmeiras x América MG na Copa do Brasil

Assim como Grêmio x São Paulo, outro confronto da semifinal da Copa do Brasil será Palmeiras x América MG. O duelo também acontece às 21h30, mas na Allianz Parque. A volta ocorre dia 30, no Independência.