Onde assistir Palmeiras x América MG: times duelam por vaga na final

Palmeiras x América MG iniciam nesta quarta-feira (23), a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam às 21h30, no Allianz Parque, no jogo de ida da semifinal. A volta acontece no dia 30, mas no Independência, em Belo Horizonte.

Onde assistir Palmeiras x América MG na Copa do Brasil?

O confronto entre Palmeiras x América pela Copa do Brasil terá transmissão da TV aberta. A Globo exibe a semifinal, mas apenas para as regiões de: Belo Horizonte, Varginha, Coronel Fabriciano e Montes Claros. Rogério Corrêa narra o jogo, no entanto os comentários ficam com Fábio Júnior e Pedrinho.

Na TV fechada, o SporTV exibe a partida para todo o Brasil. Everaldo Marques narra, mas com comentários de Bob Faria e Alexandre Lozetti.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Palmeiras e América MG vivem bom momento na temporada

Vivo nas três competições que disputa – Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores – o Verdão chega para o confronto contra o América MG, disposto para fazer a lição de casa e garantir um bom resultado para o jogo da volta.

O treinador Abel Ferreira deverá ter o retorno de Luiz Adriano e Rony, para a partida contra o Coelho. O primeiro não entra em campo há um mês, por conta de uma lesão muscular. No entanto, o segundo foi preservado no último jogo.

Já os mineiros, além de fazerem história ao chegar na semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez, são vice-líder da Série B. O Coelho tem apenas dois pontos a menos que a líder Chapecoense, e por isso segue vivo com chance de título no Brasileiro.

+ São Paulo renova com Juanfran até o final da temporada

Escalações de Palmeiras x América MG:

Palmeiras

GOL – Weverton;

DEF – Viña, Gustavo Gomez, Luan e Gabriel Menino;

MEI – Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga.

ATA – Rony, Scarpa e Veron;

América MG

GOL – Matheus Cavichioli;

DEF – Savio, Anderson, Messias e Daniel Borges;

MEI – Flavio, Geovane e Juninho;

ATA – Ademir, Rodolfo e Felipe Azevedo.

São Paulo x Grêmio na Copa do Brasil

Assim como Palmeiras x América MG, outro confronto da semifinal da Copa do Brasil será Grêmio x São Paulo. O duelo também acontece às 21h30, mas na Arena do Grêmio. A volta ocorre dia 30, no Estádio do Morumbi.

+ Grêmio na Copa do Brasil: Tricolor pode ser o maior finalista da história