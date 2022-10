Horário da final da Copa do Brasil 2022: assistir decisão ao vivo

Na noite desta quarta-feira (19), Flamengo e Corinthians voltam a se enfrentar mais uma vez no mês de outubro. Desta vez, a partida é válida pela partida de volta na final da Copa do Brasil na temporada. Com isso, o horário da final da Copa do Brasil hoje vai começar às 21h45 (Horário de Brasília).

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, recebe o Clássico das Nações nesta quarta-feira.

Horário da final da Copa do Brasil hoje

A final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians hoje vai começar às 21h45 (Horário de Brasília), com transmissão da Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime para todo o Brasil ao vivo.

Disponível para todo o Brasil na TV aberta, o Clássico das Nações na final será exibido na Globo com narração de Luis Roberto e comentários de Junior, Caio Ribeiro e Paulo César de Oliveira.

Outra opção é assistir na TV fechada se preferir, através dos canais Sportv e Premiere. Aqui, Luiz Carlos Jr. é quem comanda a transmissão ao lado de Lédio Carmona e Ricardinho.

Para quem curte assistir online, a opção é sintonizar o GloboPlay de graça, já que a plataforma de streaming retransmite as imagens da Globo. É só se inscrever para curtir. Tem também o Amazon Prime Video, disponível para assinantes no celular, tablet, computador e smartv.

FLAMENGO X CORINTHIANS ONDE VAI PASSAR HOJE:

Globo

SporTV

Premiere

Amazon Prime Video

GloboPlay

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Dezesseis equipes já venceram a Copa do Brasil. O Cruzeiro é o maior campeão de toda a história da competição, com seis títulos conquistados entre os anos de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

O Grêmio é o segundo maior vencedor com cinco títulos, enquanto o Palmeiras coleciona quatro taças em toda a história da competição.

Outros treze times também estão no ranking de campeões. Enquanto isso, São Paulo, América MG, Botafogo, Bahia e Coritiba são alguns dos que nunca venceram a Copa do Brasil.

Confira a lista dos vencedores.

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians – 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Flamengo – 3 títulos (1990, 2006 e 2013)

Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)

Athletico-PR – 1 título (2019)

Internacional – 1 título (1992)

Criciúma – 1 título (1991)

Fluminense – 1 título (2007)

Sport – 1 título (2008)

Santos – 1 título (2010)

Juventude – 1 título (1999)

Santo André – 1 título (2004)

Paulista – 1 título (2005)

Vasco – 1 título (2011)

Escalações de Flamengo e Corinthians hoje

O Rubro-Negro não poderá contar com Rodrigo Caio e Bruno Henrique, lesionados de longa data. Já Varela, João Gomes e Pulgar seguem fora, segundo o portal do UOL.

Provável escalação do Flamengo: ​Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, Everton Ribeiro, Vidal; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Do outro lado, o Corinthians não poderá contar com Paulinho, lesionado e em trabalho de departamento médico do clube paulista.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz, Renato Augusto, Ramiro; Yuri Alberto e Róger Guedes.

