Estou com o Auxílio Brasil bloqueado, o que fazer?

A Caixa Econômica Federal segue realizando o pagamento do Auxílio Brasil para todos os beneficiários. No entanto, existem alguns que ficaram de fora da última parcela, por isso, querem saber como consultar Auxílio Brasil bloqueado e o que fazer para continuar tendo direito às parcelas.

Se o beneficiário encontrou a mensagem “Auxílio Brasil bloqueado para crédito em conta” e não consegue receber, então continue lendo para saber como resolver o problema.

A próxima rodada de pagamento deve ser depositada entre 17 e 30 de novembro – isso de não houver uma nova antecipação.

Por que meu Auxílio Brasil está bloqueado?

O Auxílio bloqueado pode ter diversas causas e a mais comum é a data de pagamento. O calendário obedece a data final do NIS, de 1 a 0, e se o beneficiário consultar o depósito antes do dia programa, então encontrará o crédito travado. Portanto, consulte o dia de recebimento,

A Caixa Econômica Federal informa que há outros fatores que podem levar ao bloqueio, como deixar de atender os requisitos para participar do programa, como: Membros com idade entre 4 e 6 anos precisam de, no mínimo, 60% de frequência escolar; Membros entre 6 e 21 anos precisam de, no mínimo, 75% de frequência escolar; Ter esquema de vacinação completo; Acompanhamento nutricional até os 7 anos de idade; Acompanhamento pré-natal para gestantes.

Agora, se na análise o governo identificar que o beneficiário não se enquadra mais nos critérios para recebimento, o auxílio Brasil é bloqueado e depois cancelado.

Depois disso, o beneficiário tem até seis meses para atualizar os dados. Se a família estiver apta, então o benefício é revertido. Passado o prazo, há a necessidade de a família passar novamente pelo processo de habilitação, seleção e concessão de benefícios.

Como desbloquear o Auxílio Brasil?

Se o beneficiário do Auxílio Brasil abriu o aplicativo do programa e encontrou a mensagem que o pagamento está bloqueado para crédito em conta, a orientação é buscar o um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade.

O atendimento vai solicitar documentos como o CPF ou o Título de Eleitor e pelo menos um documento de cada pessoa da família, podendo ser os seguintes: CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, RG, carteira de trabalho ou título. Se a pessoa for indígena, o Registro de Nascimento Indígena (RANI) também vale.

Se os dados já foram atualizados e o Auxílio Brasil continua bloqueado, ou o beneficiário continua recebendo mensagens para correção do cadastro, é aconselhado que o beneficiário procure o setor responsável pelo Auxílio Brasil e Cadastro Único na sua cidade para verificar o que pode estar ocorrendo.

