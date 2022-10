Contagem regressiva: quantos dias faltam para a Copa do Mundo em 2022

Confira a contagem de quantos dias faltam para a Copa do Mundo em 2022, no Catar, para novembro e dezembro

O torcedor já conta os dias para o início da Copa do Mundo no Catar. A abertura do torneio está marcada para 20 de novembro, domingo. Mas afinal, quantos dias faltam para a Copa do Mundo em 2022? Trinta e duas seleções vão brigar em campo pelo mais importante troféu no futebol em novembro e dezembro.

O Brasil chega como favorito ao lado da França, Alemanha, Argentina e Espanha.

Quantos dias faltam para a Copa do Mundo no Catar

A partir de hoje, 14 de outubro, Faltam 37 dias para a Copa do Mundo no Catar 2022 começar. A competição vai começar em 20 de novembro de 2022, por isso prepare o seu coração torcedor.

No domingo, a cerimônia de abertura dá o pontapé inicial na competição do Catar. Depois, o jogo entre Catar e Equador começa realmente com as disputas do torneio de futebol.

Trinta e duas seleções entram em campo pela taça em ouro, objeto de desejo da torcida e também jogadores. Elas foram divididas em oito grupos de quatro cada onde batalham por três rodadas na primeira fase, seguido das oitavas de final, quartas, semifinal e a decisão.

Em 2018, na Rússia, França foi a campeã do mundo ao vencer a Croácia na final.

Diferente de edições passadas, a Copa de 2022 será jogada em novembro e dezembro. Isso porque a FIFA optou por alterar o calendário da competição já que no Catar, país sede, o calor é extremamente forte no meio do ano por ser verão. Dessa maneira, o fim do ano promete ser ameno.

INÍCIO DA COPA DO MUNDO : 20 de novembro de 2022

: 20 de novembro de 2022 FINAL DA COPA DO MUNDO: 18 de dezembro de 2022

Primeira rodada da Copa do Mundo no Catar

A partida de abertura no Mundial da Copa do Mundo na FIFA está agendada para 20 de novembro, domingo, entre Catar e Equador. Isso porque sempre o país sede abre a competição em todas as edições.

Cada um dos confrontos será realizado em horários alternados, pela manhã e a tarde no horário de Brasília devido ao fuso horário da competição.

O Brasil só estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro às 16h (horário de Brasília), pelo grupo G.

Primeira rodada da Copa do Mundo:

GRUPO A

Catar x Equador (20 de novembro às 13h)

Senegal x Holanda (21 de novembro às 13h)

GRUPO B

Inglaterra x Irã (21 de novembro às 10h)

Estados Unidos x País de Gales (21 de novembro às 16h)

GRUPO C

Argentina x Arábia Saudita (22 de novembro às 07h)

México x Polônia (22 de novembro às 13h)

GRUPO D

Dinamarca x Tunísia (22 de novembro às 10h)

França x Austrália (22 de novembro às 16h)

GRUPO E

Alemanha x Japão (23 de novembro às 10h)

Espanha x Costa Rica (23 de novembro às 13h)

GRUPO F

Marrocos x Croácia (23 de novembro às 07h)

Bélgica x Canadá (23 de novembro às 16h)

GRUPO G

Suíça x Camarões (24 de novembro às 07h)

Brasil x Sérvia (24 de novembro às 16h)

GRUPO H

Uruguai x Coréia do Sul (24 de novembro às 10h)

Portugal x Gana (24 de novembro às 13h)

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo serão transmitidos pela Globo, na TV aberta, e também no SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

A emissora é a grande responsável pelos direitos de transmissão da competição. Com uma grande equipe de transmissão, todos os jogos das rodadas até a final serão exibidos para todo o Brasil ao vivo e de graça. Para quem preferir, o SporTV também está a disposição do público.

Outra opção é sintonizar no GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo. Com a presença de Tiago Leifert na narração, todos os duelos vão passar no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

