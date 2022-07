Horário do jogo do Corinthians hoje ao vivo na Copa do Brasil 27/07

Corinthians e Atlético Goianiense se enfrentam nesta quarta, 27 de julho, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Mas qual é o horário do jogo do Corinthians hoje? A bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília), pelo confronto de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. Confira a seguir todas as informações.

Horário do jogo do Corinthians hoje

O horário do jogo do Corinthians hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, diretamente do Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Pelo horário de Brasília, o confronto tem início a partir das nove e meia da noite, mas como alguns estados do Brasil tem o seu próprio fuso horário como Acre, Amazonas e Mato Grosso, então é necessário ficar atento.

O Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, tem capacidade para receber aproximadamente 12.500 torcedores.

Todos os ingressos para visitantes foram vendidos, o que indica que a torcida do Corinthians deve marcar presença em peso nesta quarta-feira.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje

A Globo vai passar o jogo do Corinthians hoje a partir das 21h30, horário de Brasília. A partida do Atlético GO e Corinthians na Copa do Brasil também será transmitida no SporTV 2 e Premiere.

O canal da Globo pela TV aberta transmite somente para o estado de São Paulo e Goiás, através do canal principal e afiliadas de graça. A narração será de Cléber Machado com comentários de Ricardinho e Sálvio Spinola.

Já os canais do SporTV 2 e Premiere estão disponíveis apenas em operadora de TV por assinatura para todos os estados do país. Aqui, a narração fica por conta de Milton Leite e comentários de Richarlyson e Maurício Noriega.

Se preferir, pode curtir através do serviço de streaming Globo Play, responsável por retransmitir a partida, encontrada no site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo para Android ou iOS pelos valores de R$24,90 ou 12x de R$14,90.

Informações do jogo do Atlético GO x Corinthians hoje

Data: 27/07/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir jogo do Corinthians hoje: Globo (SP e GO), SporTV 2, Premiere e Globo Play

Provável escalação do Atlético GO x Corinthians:

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson, Jefferson; Baralhas, Jorginho, Marlon Freitas; Wellington Rato, João Peglow e Ricardinho. Técnico: Jorginho

Escalação do Corinthians: Cássio (Carlos Miguel); Fagner, Gil, Raul Gustavo, Lucas Piton; Cantillo, Du Queiroz, Maycon; Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Técnico: Vitor Pereira

Sem vencer há seis rodadas no Brasileirão, o Atlético passa por um momento complicado. No fim de semana, vem de derrota para o América Mineiro e por isso terá de se recompor se quiser abrir vantagem na Copa do Brasil, principalmente porque enfrenta um forte adversário. O grupo deve entrar completo nesta quarta-feira, contando com a presença dos torcedores para garantir o apoio fundamental.

Do outro lado, o Corinthians promete fazer de tudo para conquistar a vitória ou o empate. Assim, decide em casa com a vantagem em seu favor. No Brasileirão, o alvinegro venceu o Galo no fim de semana e assumiu mais uma vez a vice-liderança da competição, tornando-se um forte oponente na briga pelo título. Devem estar em campo nesta quarta as novas contratações do Timão, o paraguaio Balbuena e Yuri Alberto.

Atlético e Corinthians se enfrentaram por 15 vezes, de acordo com o portal de dados do O Gol. Ambos estão empatados, com cinco vitórias para cada e cinco empate.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes.