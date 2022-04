Descubra qual é o horário do jogo do Corinthians hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Horário do jogo do Corinthians hoje e transmissão da Copa do Brasil 20/04

Estreando na Copa do Brasil, o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, 20 de abril, para enfrentar a Portuguesa do Rio, pela partida de ida na terceira fase, jogando no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. A seguir, saiba qual é o horário do jogo do Corinthians hoje e todas as informações da transmissão.

Horário do jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, na Copa do Brasil.

Válido pela terceira fase da Copa do Brasil, a Portuguesa (Rio de Janeiro) e o Corinthians disputam o primeiro jogo do confronto na temporada nesta quarta-feira, 20 de abril, jogando no Estádio do Café, em Londrina.

Quem vencer o jogo de hoje, garante a vantagem para a próxima partida, marcada para a quarta-feira, 11 de maio de 2022, na Neo Química Arena, a partir das 21h30.

As equipes nunca se enfrentaram na história do futebol. Isso quer dizer que o encontro desta quarta é a primeira vez que entram em campo.

Informações do horário do jogo do Corinthians hoje

Horas: 21h30

Local: Estádio do Café, em Londrina, no Paraná

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Onde assistir Portuguesa RJ x Corinthians hoje?

O jogo entre Portuguesa e Corinthians nesta quarta-feira, 20 de abril, vai ser transmitido na Globo, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A emissora da TV aberta vai passar para os estados de SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, CE, PA, AM, RO, AC, RR, AP e as cidades de Araxá, Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba e Petrolina. A narração vai ser de Cléber Machado, com comentários de Casagrande, Caio Ribeiro e Sálvio Spinola.

Outra opção para acompanhar o jogo de hoje é o SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. A narração será de Milton Leite com comentários de Maurício Noriega e Ricardinho.

Por fim, o pay-per-view do Premiere também é responsável por transmitir o confronto da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Para ter acesso, basta acessar o site (www.premiere.globo.com) e, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90, tornar-se assinante.

Escalação do jogo do Corinthians hoje

Escalação do Corinthians: Cássio, Rafael, Gil, Robert, Bruno Melo, Xavier, Roni, Giuliano, Gustavo Mosquito, Giovane e Adson.

O técnico Vitor Pereira tem baixas importantes para o jogo desta quarta-feira. João Pedro está no departamento médico, enquanto Cantillo ficou de fora após gripe, segundo informações do portal GE. O comandante, entretanto, optou por poupar atletas.

Confira como foi o último jogo do Corinthians.