Horário do jogo do Cruzeiro hoje e quem vai transmitir online – 13/04

Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira, 13 de abril, o Náutico recebe o Cruzeiro para o primeiro jogo na terceira fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar no jogo do Cruzeiro hoje direto do Estádio dos Aflitos, em Recife. O horário e onde vai passar você confere abaixo.

O árbitro Marcelo de Lima Henrique vai apitar o jogo da Copa do Brasil hoje.

Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje na Copa do Brasil

O jogo do Cruzeiro hoje contra o Náutico vai começar às 19h, horário de Brasília, nesta quinta-feira em 13 de abril de 2023 no Estádio dos Aflitos, em Recife.

A cidade pernambucana será o palco do jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil. O espaço tem capacidade para receber 22 mil torcedores.

A estação Metrorec, Estação Central Recife, está 14 minutos a pé do estádio. As linhas Rio Doce, 700 Beberibe, 711 Alto do Pascoal, 723 Cajueiro e 712 Alto Santa Terezinha são opções de ônibus.

Como assistir Cruzeiro online hoje

Os canais SporTV e Premiere vão transmitir o jogo do Cruzeiro hoje, além do streaming GloboPlay. A plataforma só está disponível para quem é assinante.

Além da transmissão exclusiva nos canais pagos, o duelo da Copa do Brasil entre Náutico e Cruzeiro também vai passar no GloboPlay. A internet é a opção para quem não possui a TV paga ou simplesmente prefere curtir na tela do celular ou tablet.

Acesse o site (www.globoplay.globo.com), clique em "assine já" para se tornar membro da plataforma. Caso contrário é só entrar no aplicativo e inserir a sua conta de login e assistir ao vivo a programação.

Escalações de Náutico x Cruzeiro

Para o duelo desta quinta-feira, o Cruzeiro poderá contar com o técnico Pepa no banco de reservas pela primeira vez em competições oficiais.

Já o Náutico não possui desfalques em seu plantel.

Náutico: Cássio; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Denilson, Diego Matos; Jean, Souza, Matheus Carvalho; Paul Villero, Jael e Kayon.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Willian, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Ramiro, Filipe Machado, Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Daniel e Gilberto.

🦊📋 SAIU A LISTA! Estes são os nossos atletas relacionados para o jogo contra o Náutico. #NAUxCRU #VouAondeVocêFor pic.twitter.com/kHJCJ01Y03 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 12, 2023

Quem é o novo técnico do Cruzeiro?

O português Pepa é o substituto do uruguaio Paulo Pezzolano. Antes de treinar clubes, Pepa era jogador de futebol com passagens por Benfica, Lierse (na Bélgica), Varzim, Paços Ferreira e Olhanense.

Em 2009, ele decidiu se aventurar como treinador adjunto entre as categorias de base de clubes portugueses como Taboeira e no Benfica. Só em 2013 ele ganhou a sua primeira chance no profissional ao treinar o Sanjoanense.

Pepa tem passagens por Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e o Vitória de Guimarães. Só em 2022 ele foi contratado para assumir o Al Tai, da Arábia Saudita, com 16 jogos com seis vitórias, um empate e nove derrotas.

O profissional comandou o elenco cruzeirense no amistoso contra o RB Bragantino em 29 de março, com vitória do clube mineiro por 3 a 2.

Quando é o jogo de volta?

A partida de volta entre Cruzeiro e Náutico na terceira fase da Copa do Brasil está marcada para terça-feira, 25 de abril, no Independência, às 19h, horário de Brasília.

O vencedor precisa ter a maior soma de pontos entre os dois jogos. Daí, avança para a próxima fase da competição onde passará por um novo sorteio da CBF para saber contra quem vai jogar nas oitavas de final.

Em caso de empate, o regulamento prevê a disputa em penalidades para definir o vencedor.

