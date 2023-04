Qual era o salário de Jorge Jesus no Flamengo e quanto ele ganhará caso volte?

Na terça-feira, 11 de abril, através de suas redes sociais, o Flamengo oficializou a demissão de Vitor Pereira como técnico do clube. O cargo está vago. Jorge Jesus, querido pela Nação, ganha força como o principal desejo da diretoria rubro-negra, Porém, segundo um jornal português a negociação entre treinador e dirigentes teve um empecilho em relação ao salário.

Qual era o salário de Jorge Jesus no Flamengo em 2023?

Jorge Jesus chegou ao Fla em 2019. No mesmo ano, conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. No ano seguinte mais canecos. Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Além dos títulos, Jorge Jesus recebia um bom salário. Segundo a Agência Brasil a remuneração era de cerca de R$1,25 milhão por mês a época.

Em junho de 2020, o português renovou com a equipe até junho de 2021. No novo contrato, Jesus receberia aproximadamente R$1,91 milhão mensais (valores convertidos na época da renovação do acordo).

Apenas um mês depois, o treinador deixou o time carioca para assumir o Benfica, de Portugal. Desde então, toda vez que um técnico é mandado embora no Flamengo, o nome do Mister é levantado.

O Jorge Jesus vai voltar para o Flamengo?

O português Vitor Pereira foi demitido, mas o sonho de Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, é continuar com o ritmo do fado português no comando técnico do clube.

O plano A do rubro-negro é trazer Jorge Jesus de volta. Atualmente no Fenerbahçe, da Turquia. JJ tem contrato com a equipe turca até o final de maio, o presidente, Ali Koç, quer renovar com o treinador.

Ou seja, para ter Jorge Jesus de volta, o Flamengo terá de pagar a multa rescisória do contrato, que segundo a ESPN é de aproximadamente 4 milhões de euros, o equivalente a R$ 21,8 milhões da cotação atual. Também há a possibilidade de negociação da taxa.

Segundo o jornal português “Record”, Jorge Jesus e Flamengo já iniciaram conversas. Porém, surgiu um problema, o salário, que deixou o treinador mais distante do clube. A equipe brasileira ofereceu 4,5 milhões de euros anuais (R$24,59 milhões). Já JJ fez uma contraproposta de 7 milhões de euros por ano (R$ 38,22 milhões).

Por mês, seriam mais de R$ 2 milhões oferecidos pelo Fla. Já na contraproposta realizada por Jorge Jesus, o rendimento mensal do português passaria dos R$ 3 milhões

Pelo Fenerbache, Jorge Jesus comandou o time em 41 partidas. Foram 28 vitórias, 7 empates e somente 6 derrotas. 71% de aproveitamento. O clube está nas semifinais da copa nacional e em segundo lugar no Campeonato Turco

Vale lembrar que o Flamengo ainda terá que pagar o restante do salário de Vitor Pereira previsto em contrato. Mesmo desempregado, VP receberá R$15 milhões da equipe carioca.

