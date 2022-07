Confira onde assistir e horário do jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução / Gilvan de Souza / CRF

Horário do jogo do Flamengo hoje e onde vai passar a Copa do Brasil

Horário do jogo do Flamengo hoje e onde vai passar a Copa do Brasil

Prepare-se para vibrar com a Copa do Brasil. O Flamengo recebe o Athletico nesta quarta-feira, 27 de julho, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo confronto de ida nas quartas de final. Mas qual é o horário do jogo do Flamengo hoje? As equipes entram no gramado às 21h30 (Horário de Brasília), com transmissão no canal aberto.

O vencedor vai jogar contra São Paulo ou América Mineiro na semifinal.

Horário do jogo do Flamengo hoje

O horário do jogo do Flamengo hoje é 21h30 (Horário de Brasília), diretamente do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

No estado do Rio de Janeiro a transmissão vai ser às nove e meia da noite, mas em estados que possuem o próprio fuso como Acre, Amazonas e Mato Grosso o horário deve ser completamente diferente.

Este é o primeiro jogo das quartas de final. O mando de campo em cada confronto foi definido pela CBF em sorteio realizado no dia 19 de julho. O jogo de volta está marcado para 17 de agosto, na Arena da Baixada, em Curitiba, a capital paranaense.

O Maracanã é o maior estádio do Brasil, com capacidade para receber aproximadamente 79 mil torcedores.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje

A Globo é onde vai passar o jogo do Flamengo hoje, a partir das 21h30 do Horário de Brasília. A partida do Flamengo e Athletico PR da Copa do Brasil também será transmitida no SporTV e Premiere.

A emissora da Globo transmite para o estado do Rio de Janeiro e Paraná, através da TV aberta pelo canal titular e afiladas. A narração é de Luiz Roberto com comentários de Roger Flores.

Já o canal do SporTV só está disponível em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil, assim como o serviço de streaming Globo Play, que pode ser encontrado no site (www.globoplay.globo.com.) ou aplicativo para Android e iOS pelos valores de R$24,90 ou 12x de R$14,90.

Data: Quarta-feira, 27/07/2022

Horário do jogo do Flamengo hoje: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

+ Escala de arbitragem Copa do Brasil: jogos de ida nas quartas 2022

Provável escalação de Flamengo x Athletico PR

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gaibgol e Pedro. Técnico: Dorival Junior.

Escalação do Athletico PR: Bento; Nico, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Khellven; Hugo Moura, Erick, Abner; Canobbio, David Terans e Cuello. Técnico: Felipão.

Tricampeão da Copa do Brasil, o Flamengo tem a vantagem de jogar em casa nesta quarta-feira. Sob o comando de Dorival Junior, o grupo deve contar com Arrascaeta, Gabigol e Pedro no ataque. O Mengo venceu o Atlético Mineiro de virada nas oitavas de final e agora terá a oportunidade de abrir o placar com a vitória. No Brasileirão aparece em sexto lugar com 30 pontos.

Do outro lado, os visitantes buscam a vitória ou até mesmo o empate pela Copa do Brasil para levarem a decisão até o confronto de volta, marcado para 17 de agosto na Arena da Baixada. O elenco paranaense carimbou o passaporte até as quartas depois de vencer o Bahia nas oitavas. Com Felipão no comando do time, o elenco deve ser 100% titular. No Brasileirão vem na quinta posição com 31 pontos.

As equipes se enfrentaram em 70 oportunidades, segundo dados do portal O Gol. O Flamengo é quem tem a vantagem com 27 vitórias contra 26 do Furacão, além dos dezessete empates dentro dos gramados.

O elenco do Flamengo vem de vitória contra o Avaí no Brasileirão, enquanto o Athletico foi derrotado pelo Botafogo no fim de semana também pelo Campeonato Brasileiro.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre Flamengo e Athletico PR.