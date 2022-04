Confira o horário do jogo do Palmeiras hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Horário do jogo do Palmeiras hoje na Copa do Brasil e transmissão (30/04)

Pela terceira fase da Copa do Brasil, Palmeiras e Juazeirense se enfrentam neste sábado, 30 de abril, na Arena Barueri, no interior paulista, na temporada 2022. Para saber todos os detalhes como o horário do jogo do Palmeiras hoje, confira o texto a seguir.

Horário do jogo do Palmeiras hoje:

O jogo do Palmeiras hoje vai começar às 21h, pelo horário de Brasília, na Arena Barueri.

Neste sábado, 30 de abril, Palmeiras e Juazeirense se enfrentam pela primeira partida da terceira fase na Copa do Brasil em 2022.

O Palmeiras faz a sua estreia na competição em casa. No jogo de volta, marcado para 11 de maio, o Juazeirense recebe o Verdão a partir das sete da noite, no estado da Bahia.

Por outro lado, o Juazeirense venceu o Grêmio Anápolis na primeira fase e o Vasco pela segunda fase. Agora, quer o resultado para garantir a vantagem e conseguir a classificação na temporada.

A Copa do Brasil é disputada em eliminatórias, contando a primeira fase, segunda, terceira, oitavas de final, quartas e semifinal. As duas primeiras são disputadas em jogo único enquanto a partir da terceira são em duas mãos. Quem define o chaveamento é a CBF por sorteio.

Onde assistir Palmeiras x Juazeirense hoje:

Onde assistir o jogo do Palmeiras x Juazeirense hoje é pelo canal SporTV e Premiere 3, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade na TV paga, o canal do SporTV transmite para todos os estados do Brasil o jogo do Palmeiras na Copa do Brasil, com narração de Odinei Ribeiro e comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

Não assinantes tem a oportunidade de assistir pelo Premiere, pay-per-view disponível por assinatura no site principal (www.premiere.globo.com) por diferentes valores e pacotes, para escolher o melhor plano para o seu bolso.

O Premiere pode ser encontrado para assistir no celular, computador, tablet, smart TV e até mesmo no GloboPlay ou Canais Globo para assinantes da TV fechada.

Informações do horário do jogo do Palmeiras hoje

Horas: 21h

Local: Arena Barueri

Onde assistir: SporTV e Premiere 3

Escalação do Palmeiras para o jogo de hoje

O técnico Abel Ferreira deve mesclar a escalação do jogo de hoje com jogadores titulares e reservas. Isso porque o alviverde disputa também o Brasileirão e a Libertadores, além da Copa do Brasil.

Para preservar jogadores, o comandante deve poupá-los do desgaste físico. Luan e Jailson são os desfalques por lesões do clube neste momento.

Escalação do Palmeiras:​ Weverton, Mayke, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Dudu, Gustavo Scarpa e Rony

