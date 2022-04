Vai ter VAR na Copa do Brasil 2022? Entenda a regra

A figura do assistente de vídeo chegou para mudar a visão do futebol mundial. Isso é fato. Há quem apoie ou quem critique a decisão. Mas, as competições nacionais também não ficam de fora desse recurso de verificação, seja desde a fase inicial ou durante toda a competição. Confira, então, a partir de quando vai ter VAR na Copa do Brasil 2022.

Vai ter VAR no Copa do Brasil 2022?

Sim, vai ter VAR na Copa do Brasil 2022! Alguns amam, outros odeiam, mas uma coisa é certa: o Árbitro Assistente de Vídeo vem facilitando a verificação de muitos lances.

A Copa do Brasil 2022 entrou em uma nova fase em abril. Os 20 times sobreviventes da segunda fase do campeonato se juntam a outros 12 times que ganharam acesso direto à terceira fase do campeonato.

Até a terceira fase da Copa do Brasil, nenhum jogo irá contar com o auxílio do árbitro de vídeo em suas partidas. Isso porque são muitos jogos que acontecem e a estrutura de montagem do VAR, além de complexa, gera um custo alto.

A estrutura de montagem do VAR em uma competição de futebol conta com pelo menos 14 câmeras espalhadas ao redor do campo, além de um sistema eletrônico para que os árbitros de vídeo possam acompanhar a partida e se comunicar com o árbitro de campo.

Essa é uma estrutura “pesada” para se ter em vários jogos. Assim, o auxílio do VAR na Copa do Brasil começa a partir das oitavas de final, quando se tem na disputa apenas 16 times.

Como funciona a Copa do Brasil em 2022?

Em sua 34ª edição, a Copa do Brasil conta com 92 times participantes, 80 deles entram na disputa já na primeira fase e 12 jogam pelo título apenas a partir da terceira fase do confronto.

Diferente do Brasileirão, a Copa do Brasil não conta com o sistema de divisões. Todos os times classificados se enfrentam em confronto direto, em jogos de mata-mata, com direito a turno e returno.

De 80 times que jogam a primeira fase, 40 seguem adiante. Os confrontos são decididos em sorteio e, em caso de empate, beneficia o time visitante.

Na segunda fase, os 40 clubes são organizados seguindo o chaveamento predeterminado na fase anterior. Se antes eram 40 chaveamentos (80 times que se enfrentavam), agora, nesse segundo momento, são apenas 20 chaves: o vencedor da chave 1 enfrenta o vencedor da chave 2, o líder da chave 3 joga contra o da chave 4, e assim segue a tabela.

Já na terceira fase, algumas mudanças ocorrem. Os 20 times classificados encaram outros 12 clubes que tiveram acesso direto à terceira etapa do campeonato, são eles:

– Os times que estiveram disputando a Copa Libertadores da América;

– O campeão da Copa do Nordeste

– O campeão da Copa Verde

– O vencedor do Brasileirão Série B

Os confrontos nessa terceira fase são, também, de ida e volta. Em caso de igualdade, a disputa irá para os pênaltis.

Copa do Brasil 2022: critério de desempate e fim do “gol fora de casa”

O gol fora de casa como critério de desempate na Copa do Brasil foi excluído da competição após decisão da Confederação Brasileira de Futebol para tornar a disputa mais justa.

Assim, caso a soma dos placares do jogo de ida com o de volta sejam iguais, a partida deve seguir para a decisão por pênaltis; o gol fora de casa não tem valor de desempate.

São os critérios de desempate na Copa do Brasil:

1. Saldo de gols;

2. Disputa por pênaltis.

O único benefício que o time mandante tem na competição é durante a primeira fase, quando realiza jogo único dentro de casa. No entanto, com a obrigação da vitória, pois o empate classifica o visitante nesta fase.

Quando vai poder acionar o VAR na Copa do Brasil?

A regra do assistente de vídeo é igual para todas as competições de futebol. Sua função é analisar as imagens de vídeo e auxiliar o árbitro principal a tomar as melhores decisões para a partida.

Quando o árbitro de vídeo pode agir:

– Gol irregular;

– Pênaltis;

– Cartão vermelho direto;

– Cartão para o jogador errado.

Quando o VAR não pode ser usado:

– 2º cartão amarelo (exceto quando o jogador errado tenha levado o cartão);

– Marcação de escanteios, laterais e tiros de meta;

– Em caso de marcação de faltas (a não ser que a falta seja um pênalti ou para cartão vermelho direto);

– Na marcação de impedimento (lances que não resultem em gol);

– Ofensas verbais.

Quem é o maior campeão da Copa do Brasil?

Ao longo da história da competição, 16 times já conquistaram o topo do pódio da Copa do Brasil. O primeiro a levantar a taça foi o Grêmio, em 1989.

No entanto, o time brasileiro com mais títulos conquistados na Copa do Brasil até hoje é o Cruzeiro, com seis troféus em sua história. Em segundo lugar vem o Grêmio, com 5 e, fechando o pódio, tem o Palmeiras, com 4.

Confira a lista completa dos campeões da Copa do Brasil (1989 – 2021):

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Flamengo – 3 títulos (1990, 2006 e 2013)

Corinthians – 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Atlético Mineiro – 2 títulos (2014 e 2021)

Fluminense – 1 títulos (2007)

Internacional – 1 títulos (1992)

Athletico Paranaense – 1 títulos (2019)

Vasco de Gama – 1 títulos (2011)

Santos – 1 títulos (2010)

Sport – 1 títulos (2008)

Criciúma – 1 títulos (1991)

Juventude – 1 títulos (1999)

Santo André – 1 títulos (2004)

Paulista – 1 títulos (2005)

Quais outras competições brasileiras utilizam o VAR?

A figura do VAR começou a ser testada nas competições de futebol em 2016. Mas, apenas em 2018, foi aprovado seu uso em campo. Assim, a primeira grande competição com uso do assistente de vídeo foi a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Desde então, as confederações nacionais passaram a incorporar o VAR em suas competições.

O Campeonato Brasileiro – Série A começou a utilizar o VAR em sua competição em 2019. Foi a primeira vez que os 38 jogos da primeira divisão contaram com o auxílio do assistente de vídeo.

A Copa do Brasil também faz uso do VAR, porém, o recurso só é implantado a partir das oitavas de final.

No país, alguns Estaduais também fazem uso de vídeo em sua competição. Esse é o caso do Paulistão, que, em 2022, utilizou a tecnologia de vídeo em todas as suas partidas. Esse é um dos estaduais brasileiros mais acirrados.