Final da Copa do Brasil 2022: guia completo de Corinthians x Flamengo

Confira todas as informações sobre a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo em 2022

Corinthians ou Flamengo, quem vence a final da Copa do Brasil 2022 e conquista o título? Conhecida como a mais democrática competição de futebol no cenário brasileiro, a Copa do Brasil oferece as mesmas oportunidades para equipes dos mais variados estados. Agora é a hora de descobrir tudo sobre a final mais aguardada da temporada.

Datas, horários, premiações, estádios, ingressos. Fique por dentro com o guia que o portal DCI preparou.

Quando vai ser a final da Copa do Brasil 2022?

Os dois jogos da final da Copa do Brasil estão marcados para 12 e 19 de outubro, ambas quartas-feiras, com início previsto para a bola rolar às 21h30 (Horário de Brasília).

É ano de Copa do Mundo. Em 2022, exclusivamente, a competição entre seleções foi marcada para novembro e dezembro devido à forte onda de calor durante o verão no meio do ano. Para evitar complicações ou até reclamações de torcedores e membros de comissões técnicas, a FIFA optou por alterar as datas.

Por esse motivo, a CBF precisou adequar completamente o seu calendário. Se ano passado a final foi em dezembro, este ano as partidas serão em outubro. O modelo continua o mesmo, ida e volta com dois jogos e sem gol fora de casa, com disputa de pênaltis em caso de igualdade.

Corinthians e Flamengo disputam a final da Copa do Brasil em 2022. O Clássico das Nações promete casa cheia em ambos os duelos.

JOGO DE IDA: Quarta-feira, 12/10 às 21h30 (Horário de Brasília)

JOGO DE VOLTA: Quarta-feira, 19/10 às 21h30 (Horário de Brasília)

O que se sabe sobre ingressos da final da Copa do Brasil

Os ingressos para ambos os jogos na final da Copa do Brasil devem estar disponíveis entre duas ou uma semana para o confronto. Além disso, os clubes estarão disponíveis pelas vendas dos tickets para as decisões.

Como o Corinthians abre o duelo na Neo Química Arena, é o alvinegro quem comandará a venda dos ingressos para o dia 12 de outubro. Desde a pandemia, o clube não vende em bilheterias físicas, somente através dos sites www.fieltorcedor.com.br para sócios e www.ingressoscorinthians.com.br.

Em entrevista ao portal GE, o Presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, garantiu que há uma “reciprocidade” com os números de ingressos distribuídos. Por exemplo, na Copa do Brasil contra o Fluminense, o Presidente garantiu que a carga foi de 6% na Neo Química Arena aos torcedores cariocas, e 6% no Maracanã, por parte dos paulistas. Duilio, além disso, informou que não tem ideia do percentual que será feito na final da Copa do Brasil.

Segundo o portal GE, esse número deve ser de 10% em cada estádio para os visitantes.

As vendas são abertas para sócios torcedores primeiro, com prioridades e descontos especiais em todos os setores da Neo Química Arena. Depois, no dia 19 de outubro, é a vez do Flamengo realizar a venda dos ingressos. Os tickets são disponibilizados no site www.flamengo.superingresso.com.br, entre os diferentes setores.

Onde vai ser a final da Copa do Brasil

Corinthians e Flamengo disputam a final da Copa do Brasil em dois jogos. Não há como negar que, o time que pode decidir em casa ganha uma certa vantagem, já que tem todo o apoio e a presença em peso da torcida ao seu lado.

O sorteio da CBF definiu que o Corinthians abre a final em casa, na Neo Química Arena, em São Paulo. Na fase anterior, o Timão fez a partida de volta em casa, o que também lhe garantiu tamanha vantagem na hora da decisão.

Na decisão final, é o Flamengo quem vai jogar em casa, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O sorteio da CBF foi realizado por Jairzinho, ex-jogador e ídolo do futebol brasileiro. A bolinha sorteada pelo veterano mostrou o emblema do Flamengo, o que indica que o clube carioca é quem tem a palavra final.

Porém, uma coisa é importante ressaltar: não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. Desde 2018, o critério de desempate foi retirado do regulamento. O principal intuito é deixar a disputa mais equilibrada, com chances claras e iguais para ambos os times.

Caminho do Flamengo na Copa do Brasil

Três vezes campeão, o Flamengo estreou como favorito na Copa do Brasil. Encontrou o Altos, do Piauí, na terceira fase, com vitória por 2 a 1 no primeiro embate, enquanto no Maracanã, na volta, garantiu-se em 2 a 0.

Nas oitavas de final, o Flamengo perdeu o primeiro desafio por 2 a 1, no Mineirão com toda a pressão dos torcedores mineiros. Na volta, entretanto, o grupo carioca deu a volta por cima com dois gols de Arrascaeta em 2 a 0 no placar. Dessa maneira, o passaporte foi carimbado até as quartas.

O Flamengo reencontrou o Athletico, depois de ser eliminado em 2021 na semifinal pelo time paranaense. Ambos não saíram do zero a zero no primeiro duelo, enquanto na volta venceu por 1 a 0. Mesmo sem o resultado esperado, torcedores trataram de comemorar já que disputou fora de casa contra uma equipe favorita.

Hora da semifinal. O Flamengo encontrou o São Paulo, que acabara de eliminar o América na fase anterior. No primeiro jogo, o Rubro-Negro venceu em 3 a 1 com extrema facilidade. Na volta, marcou 1 a 0 no Maracanã.

Em toda a edição, o Flamengo marcou doze gols, com apenas quatro sofridos.

Terceira fase:

Altos 1 x 2 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Altos

Oitavas de final:

Atlético MG 2 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Atlético MG

Quartas de final:

Flamengo 0 x 0 Athletico PR

Athletico PR 0 x 1 Flamengo

Semifinal:

São Paulo 1 x 3 Flamengo

Flamengo 1 x 0 São Paulo

Caminho do Corinthians na Copa do Brasil

Eliminado na terceira fase pelo Atlético Goianiense na última edição, o Corinthians estreou com certa cautela na Copa do Brasil este ano. Pela terceira fase, empatou em 1 a 1 diante da Portuguesa, no Rio de Janeiro. Mas no jogo de volta, garantiu a vitória por 2 a 0.

Com o passaporte carimbado para as oitavas de final, o Timão disputou clássico diante do Santos. No primeiro confronto, o elenco de Vitor Pereira goleou por 4 a 0, na Neo Química Arena. Com a extensa vantagem no placar, não precisou de grande esforço na partida de volta já que, mesmo por 1 a 0 para o Santos, se classificou.

Quartas de final. O Corinthians reencontrou o seu carrasco da edição passada, o Atlético GO. No primeiro jogo, foi derrotado por 2 a 0, para a infelicidade do torcedor alvinegro. Para o encontro da volta, o Corinthians literalmente virou o jogo em seu favor e, por 4 a 1, comemorou mais um feito na temporada.

Semifinal, última fase no mata-mata da Copa do Brasil antes da decisão. Tudo ou nada. De acordo com o chaveamento, esbarrou no Fluminense, de Fernando Diniz. Na primeira partida, empate em 2 a 2 deixou tudo em aberto.

Na volta, a surpresa: o Timão detonou o Fluminense por 3 a 0, em casa, e alcançou a final da Copa do Brasil após dezessete anos. O Corinthians busca o seu quarto troféu entre a sétima final da sua história.

Terceira fase:

Portuguesa RJ 1 x 1 Corinthians

Corinthians 2 x 0 Portuguesa RJ

Oitavas de final:

Corinthians 4 x 0 Santos

Santos 1 x 0 Corinthians

Quartas de final:

Atlético GO 2 x 0 Corinthians

Corinthians 4 x 1 Atlético GO

Semifinal:

Fluminense 2 x 2 Corinthians

Corinthians 3 x 0 Fluminense

Campeão embolsa R$ 60 milhões como premiação

Taça em prata, título de melhor elenco na temporada, medalhas de ouros e uma premiação milionária aos cofres do clube. Estas são as recompensas para o campeão da Copa do Brasil.

Para 2022, a CBF preparou uma surpresa aos clubes. Além da alegria em toda a coroação com o título, a entidade oficializou o aumento de quatro milhões no prêmio para o vencedor da 34ª edição. Isso significa que o campeão da Copa do Brasil fica com R$ 60 milhões.

Na edição passada, o Atlético Mineiro faturou R$ 56 milhões, isto é, quatro milhões a menos. Cotas de patrocínios, direitos de imagens na TV, publicidades e o aumento na renda após a pandemia foram os principais fatores que levaram a CBF a aumentar significativamente a premiação na Copa do Brasil.

O vice-campeão não sai de mãos vazias. Em 2022, embolsa R$ 25 milhões, dois milhões a mais do que na edição passada.

No total, Flamengo ou Corinthians tem a possiblidade de se despedir da Copa do Brasil com o total de R$ 76,8 milhões em sua renda.

Quem são os campeões da Copa do Brasil?

Em toda a história da Copa do Brasil, dezesseis equipes já levantaram a taça ao apito final na partida para celebrar a tão sonhada vitória. A primeira edição do torneio aconteceu em 1989, com a consagração do Grêmio em cima do Sport por duas partidas.

No entanto, se listarmos os campeões em um ranking para saber quem são os maiores campeões, é o Cruzeiro quem encabeça a lista. Com 6 troféus, o Azul Celeste venceu nos anos de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

Em segundo lugar vem o Grêmio, o primeiro campeão, nos anos de 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. Depois, o Palmeiras aparece na lista em terceiro lugar com quatro títulos entre as edições de 1998, 2012, 2015 e 2020.

Quer saber quem são os campeões da Copa do Brasil? Confira a lista completa.

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians – 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Flamengo – 3 títulos (1990, 2006 e 2013)

Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)

Athletico-PR – 1 título (2019)

Internacional – 1 título (1992)

Criciúma – 1 título (1991)

Fluminense – 1 título (2007)

Sport – 1 título (2008)

Santos – 1 título (2010)

Juventude – 1 título (1999)

Santo André – 1 título (2004)

Paulista – 1 título (2005)

Vasco – 1 título (2011)

Palpites da final da Copa do Brasil

Encontro das Nações, Clássico das Torcidas e Clássico do Povo. São diversos os nomes utilizados para denominar o encontro de Corinthians e Flamengo. Mas mesmo com tantas considerações, é impossível descrever o que de fato acontece dentro de campo quando estas duas equipes se enfrentam.

É impossível negar que, de fato, o Flamengo tem uma pequena ponta de favoritismo no duelo atual. Nos últimos confrontos, o Rubro-Negro levou a melhor nas quartas de final da Libertadores, além de ter a vantagem no histórico do clássico com 61 vitórias, 30 empates e 54 triunfos entre 145 partidas disputadas, de acordo com os dados do portal Meu Timão.

Finalista da Libertadores e candidato ao título do Brasileirão, o Flamengo também vai decidir a final da Copa do Brasil em casa, ou que dá ainda mais vantagem ao grupo do Rio. No entanto, é importante deixar claro que é um grande clássico em jogo, além de valer um troféu valioso com uma premiação milionária.

Por isso, não há como dizer quem vai sair como o campeão no dia 19 de outubro, no Maracanã, à noite. É esperar para assistir, curtir o futebol e apostar em quem leva a melhor ao apito final.

Confira como foi a última partida entre os times.



Como assistir a final da Copa do Brasil?

Ambos os jogos da final da Copa do Brasil 2022 serão transmitidos pela Globo, na TV aberta, para todos os estados do país ao vivo, além dos canais SporTV e Premiere, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura.

Fique tranquilo torcedor, porque ambas as decisões entre Corinthians e Flamengo estão programadas para serem exibidas na Globo por todo o país, tanto no canal principal como em afiliadas. A equipe de transmissão, no entanto, será confirmada dias antes da final.

A final da Copa do Brasil também vai passar na TV fechada, com transmissão exclusiva dos canais SporTV e Premiere, ambos sob responsabilidade da Rede Globo. Para acompanhar é necessário obter ambas as opções na programação, enquanto o pay-per-view só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

Para o torcedor que gosta de assistir tudo pelo celular, o GloboPlay está disponível. Com apenas um clique, é possível acessar a retransmissão com imagens em ambas as quartas-feiras e o melhor: tudo de graça! Isso porque a plataforma de streaming retransmite a programação da Globo através do site www.globoplay.globo.com e também no aplicativo, para Android e iOS.

Lembre-se que é preciso cadastrar-se com e-mail e senha na Conta Globo para ter acesso ao conteúdo.

