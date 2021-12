Ingressos da final da Copa do Brasil 2021: preços e onde comprar

A Copa do Brasil está finalmente pronta para determinar o melhor clube do país. No dia 12 de dezembro, Atlético Mineiro recebe o Athletico Paranaense, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para o jogo de ida da grande final. Com isso, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o jogo e como comprar os ingressos final da Copa do Brasil, incluindo preços e disponibilidade para os torcedores.

Ingressos para a final da Copa do Brasil para torcedores do Atlético-MG

Para os torcedores do Atlético-MG, os ingressos para o jogo de ida da final da Copa do Brasil custam entre 119 reais (o mais barato) a 699,50 reais (o mais caro). A venda será realizada exclusivamente pela internet no site atleticomg.eleventickets.com e cada torcedor terá direito a apenas um ingresso nominal (com nome completo e CPF).

Confira todos os preços:

Laranja Superior / Laranja Inferior / Amarelo Superior / Amarelo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$119,00

GNV Prata: R$153,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$170,00

Ingresso Adicional: R$170,00

Vermelho Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$199,50

GNV Prata: R$256,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$285,00

Ingresso Adicional: R$285,00

Vermelho Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$249,55

GNV Prata: R$320,85

GNV Branco / GNV Clubes: R$356,50

Ingresso Adicional: R$356,50

Roxo Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$249,55

GNV Prata: R$320,85

GNV Branco / GNV Clubes: R$356,50

Ingresso Adicional: R$356,50

Roxo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$489,65

GNV Prata: R$629,55

GNV Branco / GNV Clubes: R$699,50

Ingresso Adicional: R$699,50

Regras

Para entrar no Mineirão, será necessário apresentar uma comprovação do esquema vacinal completo ou teste negativo de COVID-19 no período de 72 horas antes do jogo e máscara cobrindo boca e nariz.

Os sócios torcedores que possuem os planos “Galo na Veia Preto” e “Galo na Veia Forte e Vingador” serão os primeiros a terem direito a adquirir os ingressos, ainda com 65% de desconto. Depois, às 20h, os sócios com o plano “G.N.V. Prata” poderão comprar e com 55% de desconto. Após isso, se ainda existirem ingressos disponíveis, os sócios com os planos “G.N.V. Branco” e “G.N.V. Clubes” terão acesso à compra a partir das 8h da sexta-feira (10), com 50% de desconto.

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Ingressos para a final da Copa do Brasil para torcedores do Athletico Paranaense

Já para os torcedores do Athletico, os ingressos da final da Copa do Brasil custarão de 150 reais (meia-entrada) ou 300 reais (inteira) e estarão disponíveis a partir das 10h da quinta-feira (9) no site finalcopadobrasil.athletico.com.br. Os athleticanos comprarão vouchers que serão usados no site do Atlético Mineiro. Os sócios torcedores ativos do clube paranaense também terão prioridade para a aquisição dos ingressos.

Para os demais sócios, o acesso será liberado na sexta-feira (10) e para torcedores sem o plano sócio torcedor a partir do sábado (11).

Cada pessoa, cadastrada com o CPF, poderá comprar até dois tickets e cada voucher só poderá ser usado para um ingresso.

Como visitante, o Athletico terá direito a 2.100 entradas disponíveis para o confronto no Mineirão.

Quem está na final da Copa do Brasil?

A final da Copa do Brasil será disputada por Atlético Mineiro e Athletico Paranaense, classificados ao eliminar Fortaleza e Flamengo, respectivamente, nas semifinais. O jogo de ida será no domingo (12), às 17:30, em Belo Horizonte e a partida de volta, decisiva, na outra quarta-feira (15), em Curitiba, às 21:30.

Para chegar até aqui, o Athletico-PR passou pelo Atlético-GO nas oitavas, depois o Santos nas quartas e, por fim, o Flamengo, até então o grande favorito, na semifinal. Do outro lado, o Atlético Mineiro venceu na sequência Bahia, Fluminense e então Fortaleza.

Agora, as equipes vão entrar em campo buscando o segundo título para as duas, isto é, ambas só venceram uma vez.

Onde vai ser a final da Copa do Brasil em 2021?

A decisão da Copa do Brasil é dividida em dois confrontos: ida e volta, onde cada equipe tem a oportunidade de jogar em seu estádio uma vez. No primeiro, o Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, é quem vai receber a final da Copa do Brasil no domingo, 12 de dezembro às 17h, pelo horário de Brasília.

Depois, na volta a Arena da Baixada, em Curitiba, será a casa da decisão do torneio entre os dois Atléticos na quarta-feira, 15 de dezembro às 21h30.

É importante ressaltar que toda a ordem dos jogos é definida pelo sorteio da CBF, isto é, tanto o mando de campo como os dois jogos são escolhidos pelo sorteio que a entidade faz.

Onde assistir a final entre Atlético-MG x Athletico-PR?

Para quem não vai adquirir ingressos da final da Copa do Brasil, a partida entre Athletico e Atlético-MG no domingo (9), às 17:30 (horário de Brasília), terá transmissão da Rede Globo, canal de televisão aberta, para todo o país, do Sportv e do Premiere FC, canais de televisão fechada, também para todo o território nacional.

Depois, na quarta-feira, novamente a partida terá transmissão da Globo somente para os estados das equipes, isto é, Paraná e Minas Gerais, com retransmissão do SporTV e Premiere.

