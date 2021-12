Sorteio das oitavas da Champions 2021: data, potes e onde assistir

Estão definidas as 16 equipes que vão disputas as oitavas de final da Champions League 2021/22. Para definir os confrontos, a UEFA realiza na próxima semana o sorteio em sua sede, Nyon, na Suíça, com todos os clubes divididos em dois potes. Confira a data, onde assistir e o que esperar do sorteio das oitavas da Champions 2021.

Qaundo é o sorteio das oitavas da Champions 2021/22?

O sorteio das oitavas será realizado na próxima segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, a partir das 08 horas da manhã, seguindo o horário de Brasília.

Os canais SBT e TNT vão transmitir o sorteio ao vivo na televisão, além de retransmitirem em seus sites e mídias sociais, além do portal oficial da UEFA de graça. Além disso, o canal do SBT no Youtube também transmite ao vivo o sorteio, além do HBO Max para assinantes do aplicativo.

Potes do sorteio da Champions 2021/22

Dezesseis equipes se classificaram na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os primeiros colocados de cada um dos oito grupos estão no Pote 1, enquanto os segundos vão para o Pote 2.

A regra é clara: equipes do mesmo país não podem se enfrentar, assim como adversários do mesmo grupo não podem se encontrar novamente nas oitava.

Dessa maneira, confira os potes para o sorteio das oitavas da Champions:

POTE 1: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern de Munique

POTE 2: PSG, Atlético de Madrid, Sporting, Inter de Milão

Como funciona o sorteio da Champions League?

Dezesseis equipes participam do sorteio que define os oito confrontos das primeira etapa do mata-mata da Champions. Oito times são colocados no Pote 1 enquanto os outros oito vão para o Pote 2 de acordo com as suas colocações na fase de grupos.

Os times que avançaram em primeiro lugar na fase de grupos garantem o direito de disputar o jogo de volta em casa, isto é, por obter a melhor campanha. Além disso, o gol fora de casa não existe mais, isto é, em caso de empate a partida irá para a prorrogação, independentemente do número de gols que cada equipe marcou em casa e fora. Se após 30 minutos nada mudar, então a disputa de pênaltis acontecerá.

Para o sorteio das oitavas de final, a UEFA define que clubes de um mesmo país não podem se enfrentar, além de adversários que se encontraram durante a fase de grupos também não, ou seja, Manchester City e PSG não podem jogar já que estavam no grupo A.

Quando começam as oitavas de final da Champions?

A UEFA já definiu o calendário da Champions League. As partidas de ida na competição serão realizadas em 15, 16, 22 e 23 de fevereiro de 2022 enquanto os jogos de volta tem início em 8, 9, 15 e 16 de março.

Seguindo o calendário da entidade, as quartas tem início em abril e, as semis, em maio de 2022. Por fim, a grande final está marcada para acontecer em 28 de maio de 2022.

Leia também:

Classificados para Libertadores 2022: 41 equipes garantem vaga