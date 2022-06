Jogo do Cruzeiro hoje x Fluminense: onde assistir e horário (23/06)

O jogo do Cruzeiro hoje e Fluminense ao vivo nesta quinta-feira (22/06), é válido pelo confronto de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil, a partir das 19h (Horário de Brasília), jogando no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com transmissão pela televisão e online, descubra onde assistir ao jogo.

Os times vão em busca da vitória para seguirem vivos na conquista da classificação para a próxima fase. O Fluminense vem de vitória contra o Avaí, enquanto o Cruzeiro ganhou da Ponte Preta na última quinta-feira pela Série B do Brasileirão.

Onde vai passar o Jogo do cruzeiro hoje e Fluminense hoje

O Jogo do cruzeiro hoje e Fluminense vai passar no SporTV, tv fechada, e no Premiere, pay-per-view, às 19h (Horário de Brasília). O torcedor também pode acompanhar através da plataforma do Globo Play e Canais Globo, disponíveis nos aplicativos de celular, tablet, computador e smart TV.

Horário do jogo do Fluminense x Cruzeiro hoje ao vivo: 19h (Horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde vai passar: SporTV e Premiere

Arbitragem: André Luiz de Freitas Castro

VAR: Daniel Nobre Bins

Saiba também quando é a final da Copa do Brasil 2022

Situação das equipes Fluminense e Cruzeiro na temporada

Sob o comando de Fernando Diniz, o Fluminense conseguiu dar a volta por cima e tem conquistado cada vez mais resultados positivos no Brasileirão. Ocupando a 6ª posição com 18 pontos, o elenco tricolor pontua cinco vitórias, três empates e cinco derrotas até aqui.

Na Copa do Brasil passou pelo Vila Nova, com vitória em 5×2 no agregado da terceira fase. Pela Sul-Americana, entretanto, ficou fora das oitavas após terminar a fase de grupos na vice-liderança.

O Cruzeiro, por outro lado, é o favorito ao título na Série B do Brasileirão. Com 31 pontos, o elenco mineiro contabiliza até a décima terceira rodada o total de dez vitórias, um empate e duas derrotas, com vantagem de quatro pontos para o Vasco, segundo colocado.

Pela Copa do Brasil, venceu o Sergipe na primeira fase, depois o Tuntum e por fim o Remo na terceira fase. O Cruzeiro não disputa competições internacionais.

Possíveis escalações do jogo do Cruzeiro hoje vs. Flu

Fernando Diniz não poderá contar com Cris Silva, lesionado, e Luan Freitas, no departamento médico por recuperação.

Para o jogo de hoje, nenhum atleta está suspenso.

Possível Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; Wellington, André, Paulo Henrique Ganso, Luiz Henrique; Jhon Arias e Cano

Enquanto isso, o técnico Paulo Pezzolano tem desfalques importantes para o confronto desta quinta-feira. Neto Moura já atuou pelo Mirassol na Copa do Brasil e, como prevê o regulamento da CBF, não pode jogar por outro time na mesma competição.

Além disso, estão na lista de lesionados Jajá, Gabriel, João Paulo e Wagner.

Provável escalação para o jogo do Cruzeiro hoje: Rafael; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock; Leo Pais, Adriano, Fernando Canesin, Willian Oliveira; Matheus Bidu, Rafa Silva e Edu.

Jogos da Copa do Brasil hoje

Dois jogos acontecem hoje, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Pela primeira rodada, o duelo entre América Mineiro e o Botafogo vai acontecer apenas no dia 30 de junho, na próxima quinta-feira, com transmissão no SporTV e Premiere.

Saiba quais são os jogos de hoje na Copa do Brasil e também onde assistir cada um deles. Todos os jogos tem transmissão.

Fluminense x Cruzeiro – 19h – SporTV e Premiere

São Paulo x Palmeiras – 20h – Amazon Prime Video