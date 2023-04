Saiba como assistir o jogo do Cruzeiro e Grêmio hoje. Foto: Reprodução Lucas Uebel Grêmio / Gustavo Aleixo Cruzeiro

Como assistir Cruzeiro x Grêmio online hoje no Brasileirão – 22/04/2023

No ano passado, Cruzeiro e Grêmio celebraram o acesso até a elite. Hoje, se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A em busca de uma melhor colocação. A bola vai rolar entre Cruzeiro x Grêmio neste sábado às 21h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro tropeçou em casa para o Corinthians e agora ocupa a 13ª posição. O Grêmio, que também veio da segunda divisão, ganhou do Santos e está na nona posição.

Qual canal vai transmitir Cruzeiro x Grêmio hoje?

O SporTV e o Premiere vão transmitir o jogo do Cruzeiro x Grêmio neste sábado, às 21h. Os canais estão disponíveis na televisão paga em todo o Brasil.

Isso significa que é necessário ser assinante das operadoras de televisão paga em casa para assistir ao vivo o clássico do futebol brasileiro. Entre em contato com o operador para adquirir as opções.

O pay-per-view Premiere só está disponível para quem paga o valor extra na mensalidade. A opção 4K está disponível para quem tem o televisor que tem a tecnologia, além da necessidade de ter o aparelho da operadora.

Assistir o jogo do Cruzeiro online hoje

Além de acompanhar o jogo do Cruzeiro e Grêmio pela televisão, o torcedor também pode ver o clássico do futebol no GloboPlay, streaming.

É necessário ser cliente do produto para ter acesso ao catálogo de canais ao vivo. Compre a mensalidade do GloboPlay + Premiere ou GloboPlay + Canais ao Vivo.

O Grupo Globo também disponibiliza o sinal 4K para quem é assinante do pacote GloboPlay + Canais ao Vivo. É um canal a parte do SporTV. Verifique o seu pacote e, se você tem, assista na sua plataforma preferida.

Escalações de Cruzeiro x Grêmio

Pepa, treinador da Raposa, poderá contar com Henrique Dourado. O jogador foi regularizado no BID e agora pode finalmente vestir a camisa azul celeste.

Para Renato Gaúcho, os atletas Villasanti, Pedro Geromel, Jhonata Robert, Diego Souza, Reinaldo, Ferreira e Carballo estão indisponíveis.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Richard, Matheus Vital, Ramiro; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Grêmio: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann, Diogo Barbosa; Lucas Silsa, Bitello, Cristaldo, Zinho; Vina e Suárez.

❝Quando a gente tem a torcida ao nosso favor, tudo facilita. Eles tem a capacidade de nos empurrar.❞ — Henrique Dourado 🦊🎙 ➡ Assista a primeira entrevista do atacante: https://t.co/6RtDA2TAPa 🎥 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/st0OQpJrPx — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 20, 2023



Arbitragem

Flavio Rodrigues de Souza vai apitar o jogo do Cruzeiro x Grêmio neste sábado. Os auxiliares escolhidos pela escala de arbitragem da CBF foram Alex Ang Ribeiro, Evandro de Melo Lima e o quarto árbitro Andre Luiz Skettino.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável será Rodrigo Guarizo Ferreira. O profissional terá que revisar todos os lances que envolvem pênaltis, faltas e cartões amarelos e vermelhos.

