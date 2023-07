Jogo do Flamengo hoje vai passar no SBT? (26/07/23)

Grêmio e Flamengo disputam nesta quarta-feira, 26 de julho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o primeiro confronto da semifinal na Copa do Brasil, às 21h30. Quem vencer garante a vantagem para a segunda partida marcada em agosto. Saiba se o jogo do Flamengo hoje vai passar no SBT e como assistir ao vivo.

O segundo confronto está marcado para 16 de agosto, quarta-feira, no Estádio do Maracanã, no mesmo horário.

SBT vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O SBT não vai transmitir o jogo do Flamengo hoje porque não tem os direitos de transmissão da Copa do Brasil. É a Globo quem vai passar a partida entre Grêmio e Flamengo nesta quarta-feira, para todo o país.

Disponível na TV aberta, Luis Roberto e os comentaristas Roger Flores e Júnior estarão no comando da transmissão do jogo do Flamengo na Globo. É só sintonizar o canal e curtir ao vivo e de graça.

No Sportv e Premiere, Luiz Carlos Jr, Pedrinho e Paulo César Vasconcellos participam da transmissão nos canais pagos para todo o Brasil. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode assistir na plataforma.

O Prime Video, serviço de streaming, é opção para quem é assinante.

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Raphael Claus

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Raphael Claus

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Confira os maiores campeões da Copa do Brasil?

Histórico de Grêmio e Flamengo no mata-mata

O duelo entre Grêmio e Flamengo já é considerado um clássico do futebol brasileiro. São dois grandes clubes e que, atualmente, brigam pelos principais títulos como a Copa do Brasil e o Brasileirão. Mas quem leva a melhor quando o assunto é eliminatórias?

As equipes se enfrentaram em seis oportunidades. De acordo com o Lance, o Flamengo não perde para o Grêmio em confrontos de mata-mata desde 1995, desde a semifinal da Copa do Brasil. Em 1997, inclusive, o Grêmio foi campeão em cima dos cariocas.

Só na Copa do Brasil, os dois já se enfrentaram em oito oportunidades, segundo o Lance, com empate sendo quatro vitórias para cada lado. Relembre a seguir as principais disputas em mata-mata nos últimos anos.

Flamengo 4 x 3 Grêmio - Oitavas de final da Copa do Brasil 1999

Flamengo 4 x 2 Grêmio - semifinal da Copa Mercosul 2001

Flamengo 1 x 0 Grêmio - Quartas de final da Copa do Brasil 2004

Flamengo 2 x 1 Grêmio - Quartas de final da Copa do Brasil 2018

Flamengo 6 x 1 Grêmio - Semifinal da Libertadores 2019

Flamengo 6 x 0 Grêmio - Quartas de final da Copa do Brasil 2021

Qual a escalação do jogo do time do Flamengo hoje?

O treinador Jorge Sampaoli deve escalar todos os jogadores importantes do elenco para o jogo do Flamengo hoje contra o Grêmio na semifinal. Mesmo fora de casa, o atual campeão entra em campo como favorito em busca da vantagem.

O técnico argentino não terá disponível para o jogo do Flamengo hoje David Luiz e Pulgar, lesionados e em recuperação no departamento médico, e Gerson, suspenso porque foi expulso no último duelo da Copa do Brasil.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Allan, Thiago Maia, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol (Técnico: Jorge Sampaoli).

Grêmio: Gabriel; Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannermann, Reinaldo; João Pedro, Villasanti, Carballo, Cristaldo; Bitello e Luis Suárez (Técnico: Renato Gaúcho).

