Jogo do Flamengo sub 20 hoje onde assistir a Copa do Brasil (04/11)

Depois de empatarem na primeira partida, as equipes de Ceará e Flamengo disputam a volta da semifinal na Copa do Brasil sub 20 nesta sexta-feira, no Estádio Vovozão, em Fortaleza. O jogo do Flamengo sub 20 hoje começa às 19h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Onde assistir jogo do Flamengo sub 20 hoje ao vivo

O jogo do Flamengo sub 20 hoje tem transmissão no Sportv, às 19h (Horário de Brasília) com transmissão para todo o Brasil ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, o torcedor deve obter a emissora em sua programação.

Outra maneira de assistir é na plataforma GloboPlay, serviço de streaming para assinantes disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

TV: Sportv

Online: GloboPlay no aplicativo ou www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Luiz Cesar de Oliveira Magalhaes

Informações de Ceará x Flamengo hoje

O Ceará teve de passar por grandes adversários para chegar até aqui. Na primeira fase levou a melhor em cima do Confiança, da Paraíba. Depois, na segunda fase, venceu o Náutico e nas quartas de final o Cruzeiro nos dois jogos com seis gols em campo. Após o empate sem gols na partida de ida, o Ceará tem a vantagem de jogar em casa nesta sexta.

O Flamengo, fora de casa, terá que se desdobrar para conquistar a vitória e a classificação até a final da Copa do Brasil na categoria de base. O time carioca venceu o Aster Brasil na primeira fase, o América na segunda e o Fluminense do Piauí nas quartas de final.

Escalação do Ceará: Cristian; Guilherme Martins, João, Pablo, Juan; Romero, David, Daniel, Junior; Jefferson e Kauã.

Escalação do Flamengo: Kauã; Cleiton, Evertton, Igor Jesus, Matheus Gonçalves; Werton, Petterson, Otavio, Ryan; Marcos Paulo e Diego Santos.

Quem Ceará ou Flamengo vão enfrentar na final?

O vencedor do confronto entre Ceará e Flamengo na semifinal da Copa do Brasil Sub 20 vai enfrentar Palmeiras ou Internacional na final da temporada.

Do outro lado da chave, a equipe paulista venceu a gaúcha por 2 a 0, na Arena Barueri. A partida de volta está marcada para sábado, 05 de novembro, às 15h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. O time paulista só precisa de um empate por qualquer resultado.

Já Flamengo e Ceará entram em uma briga ferrenha nesta sexta.

