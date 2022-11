Quem o PSG vai pegar na Champions 2022 nas oitavas de final?

Confira quem pode ser o adversário do PSG nas oitavas. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

O PSG venceu a Juventus na última rodada da Champions, mas não conseguiu evitar a classificação em segundo lugar no grupo H, atrás do Benfica. Com isso, o clube poderá encontrar nas oitavas de final grandes adversários entre o sorteio, marcado para 7 de novembro. Com o PSG na Champions, confira os possíveis adversários do elenco.

PSG na Champions pode pegar quem nas oitavas?

O PSG pode encontrar nas oitavas de final da Champions as equipes de Bayern de Munique, Chelsea, Manchester City, Napoli, Porto, Real Madrid e Tottenham.

Pelo grupo H, o elenco parisiense terminou a fase de grupos em segundo lugar com 14 pontos. O time venceu a Juventus fora de casa por 2 a 1, mas como o Benfica goleou o Maccabi Haifa por 6 a 1 na rodada, os portugueses ultrapassaram o PSG para assumirem a liderança devido ao critério de desempate por ter mais gols fora de casa.

Por terminar em segundo no grupo, o Paris Saint-Germina vai para o pote 2. Como manda o regulamento, o time só pode enfrentar os participantes do outro pote. O cenário pode trazer grandes embates como Real Madrid e PSG, ou até mesmo contra o Manchester City. O único time que o PSG não pode enfrentar é o Benfica, porque estavam no mesmo grupo pela primeira fase.

No sorteio das oitavas da Champions os dezesseis times são divididos em dois potes. O primeiro traz os que ficaram em primeiro e o segundo pote os que terminaram na vice-liderança. Times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como elencos que estavam no mesmo grupo na fase passada.

Confira os potes para o sorteio das oitavas da Champions.

POTE 2

Club Brugge (BEL)

Borussia Dortmund (ALE)

Frankfurt (ALE)

Inter de Milão (ITA)

RB Leipzig (ALE)

Liverpool (ING)

Milan (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Desempenho do PSG na Champions 2022/23

O Paris Saint-Germain fez uma boa campanha na fase de grupos da Champions. Em seis rodadas foram quatro vitórias e dois empates no grupo H com 14 pontos, com dois triunfos e um empate dentro de casa e duas vitórias e dois empates fora em toda a primeira fase.

O Benfica foi o seu principal adversário ao disputarem a liderança em todo o momento. Nos dois jogos em que se enfrentaram, empate no placar. O prejuízo apareceu mais tarde, com o PSG confirmando a classificação em segundo lugar.

Neymar, Messi e Mbappé formam o trio MNM, ou NMM como o torcedor preferir. O francês marcou sete gols, enquanto o argentino garantiu-se com quatro e o brasileiro teve dois, mas foi o responsável pela maioria das assistências aos gols dos colegas.

Agora, o PSG já estuda os possíveis adversários para as oitavas de final.

Como assistir ao sorteio das oitavas da Champions?

O sorteio das oitavas de final da Champions será transmitido pela TNT e no Youtube do SBT, a partir das 8h (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

O canal da TNT está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com a sua operadora para adquirir a emissora na programação.

Para quem não é assinante, dá para assistir de graça e ao vivo no canal do SBT Sports no Youtube em qualquer plataforma, seja celular, computador, tablet ou smartv. Também é possível assistir no Facebook da emissora de graça.

O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões está agendado para a próxima segunda-feira, 7 de novembro, direto de Nyon, na Suíça.

