Jogo do Flamengo hoje: onde assistir Flamengo x Ceará sub 20 ao vivo – 29/03

Flamengo e Ceará disputam a quinta rodada do grupo A no Brasileirão sub 20 nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. O jogo do Flamengo hoje será transmitido de graça na internet para todo o país. O Rubro-Negro se mantém na liderança, enquanto o Ceará busca a parte de cima da tabela.

Assistir jogo do Flamengo hoje no Youtube de graça

O jogo do Flamengo sub 20 hoje será transmitido de graça na FLA TV no Youtube. Sem passar na televisão, o torcedor só pode assistir ao embate na internet.

Dá para assistir o Youtube no site pelo computador ou nos aplicativos para celular, tablet ou smartv. É 100% gratuito e não precisa se inscrever ou ter conta para sintonizar a plataforma.

Entre no site (youtube.com) ou aplicativo, procure pelo canal do Flamengo e clique na primeira opção. Daí, escolha o link ao vivo do jogo do Flamengo e Ceará no Brasileirão e assista como e onde quiser.

Classificação do grupo A no Brasileirão

Além de Ceará e Flamengo, também estão no grupo A as equipes de Cuiabá, Corinthians, América MG, Atlético MG, Internacional, Botafogo, Fluminense e RB Bragantino.

As equipes do mesmo grupo se enfrentam por nove rodadas em pontos corridos e em turno único. Os quatro melhores da classificação avançam para as quartas de final do Brasileirão.

O Campeonato Brasileiro Sub 20 é disputado por 20 equipes, divididos em dois grupos de dez cada. Oito avançam para as quartas, depois a semifinal e por fim a final. Com exceção da final, que é jogada em partida única, as quartas e semis acontecem em dois confrontos.

GRUPO A

1 Flamengo - 9 pontos

2 Cuiabá - 8 pontos

3 Corinthians - 7 pontos

4 América MG - 6 pontos

5 Atlético MG - 6 pontos

6 Ceará - 6 pontos

7 Internacional - 6 pontos

8 Botafogo - 4 pontos

9 Fluminense - 3 pontos

10 RB Bragantino - 0 pontos

Como está o Flamengo no Carioca sub 20?

Enquanto ocupa com folga a liderança do Brasileirão, o Flamengo amargou a sua primeira derrota no Campeonato Carioca da categoria. Diante da Portuguesa, o elenco foi derrotado pela segunda rodada da competição estadual no fim de semana.

O elenco ocupa a quarta posição com 3 pontos depois de estrear com vitória diante do Boavista. O elenco é o favorito ao título ao lado do Vasco, Fluminense e Botafogo.

O próximo jogo é contra o Bangu no sábado, 1º de abril, pela terceira rodada do Carioca sub 20.

Fim de jogo na Gávea. O Flamengo é superado pela Portuguesa por 1 a 0, no Campeonato Carioca Sub-20. 📸: Nathan Diniz \ Divulgação #GarotosdoNinho #VamosFlamengo pic.twitter.com/5tfyrABQmy — Flamengo (@Flamengo) March 25, 2023

