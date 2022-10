Jogo do Flamengo sub-20 hoje: onde vai passar e horário – 10/10

Com a vantagem do primeiro jogo, o Flamengo enfrenta o América Mineiro nesta segunda-feira, às 15h (Horário de Brasília), pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub 20. Direto do Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, saiba onde assistir ao jogo do Flamengo sub-20 hoje.

No primeiro jogo, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 na casa dos mineiros. O clube só precisa de um empate para se garantir nas quartas de final.

Onde vai passar o Jogo do Flamengo sub-20 ao vivo

O jogo do Flamengo sub-20 hoje vai passar no Youtube da FLA TV, a partir das 15h (Horário de Brasília), para todo o país ao vivo.

Sem transmissão em canais de TV, o confronto entre Flamengo e América será exibido apenas pelo canal do Flamengo no Youtube de graça. É isso mesmo torcedor, basta acessar o canal na plataforma de vídeos e curtir.

O Youtube está disponível para celular, tablet, computador e até mesmo na smartv pelo aplicativo. Baixe a plataforma e encontre o canal da FLA TV. Se preferir, também pode entrar pelo próprio navegador do dispositivo, sem precisar de cadastro ou pagamento.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro,

Onde assistir: Youtube da Fla TV

Arbitragem: Felipe da Silva Goncalves Paludo

Confira como foi a primeira partida das oitavas.



Flamengo x América MG nas oitavas de final

Favorito no duelo desta segunda-feira, o Flamengo entra em campo 100% confiante com a classificação até a fase seguinte na Copa do Brasil da categoria. No primeiro jogo, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 fora de casa e, por isso, com a presença da torcida hoje, terá ainda mais chances de ampliar o resultado. Na primeira fase, o Flamengo venceu o Aster Brasil por 5 x 1.

A escalação provavelmente será a mesma da primeira partida nas oitavas, disponibilizada no portal da CBF.

Provável Escalação da Flamengo hoje: Kauã Santos; Wesley, Cleiton, Daniel Cabral, Petterson; Ryan, Marcos Paulo, Diego Santos; Werton, Igor Jesus e Kayke.

Para chegar até aqui, o América passou pelo Goiás por 3 x 1, na primeira fase da competição. Se quiser seguir até as quartas de final terá de passar pelo forte Flamengo nesta segunda-feira. O Coelho está em desvantagem após perder o duelo de ida, em casa. Por isso, terá de tomar atenção com o seu rival se quiser se classificar.

Para o jogo de volta nesta segunda-feira, a escalação do Coelho será a mesma da partida de ida, disponível no portal da CBF.

Provável escalação do América MG deve ser: Cassio; Theo, Rodrigo, Luan, Samuel Alves; Julio, Renato, Mateus, Breno Lemos; Paulo e Rafa.

Tem gol fora de casa na Copa do Brasil Sub 20?

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil da categoria. De acordo com o regulamento da CBF, em caso de empate em pontos ganhos, o desempate será definido através de maior salgo de gols e a disputa de pênaltis.

Isso significa que, se os times terminarem empatados na partida de volta entre as oitavas de final, os pênaltis serão iniciados para definir quem avança até a próxima fase. Não tem prorrogação na Copa do Brasil Sub 20.

O regulamento também prevê que ”a disputa de pênaltis, quando aplicável, deverá ser iniciada em até 10 minutos após o término da partida de volta”.

