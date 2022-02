Jogo do Salgueiro x Santos hoje: onde assistir e horário da Copa do Brasil

O Santos visita o Salgueiro nesta quarta-feira, 23/02, pela primeira fase da Copa do Brasil no Estádio Cornélio de Barros Muniz, na cidade de Salgueiro a partir das 19h (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo do Santos hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o jogo do Santos hoje ao vivo

O jogo do Salgueiro e Santos hoje vai passar no streaming Amazon Prime Video, a partir das 19h (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada por apenas R$ 9,90 no mês ou R$ 89,00 pelo ano todo no site oficial (www.amazon.com.br) ou aplicativo disponível para Android e iOS. A opção para testar grátis por 30 dias também está disponível.

Dados: 23/02/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Local: Estádio Cornélio de Barros Muniz, na cidade de Salgueiro

Transmissão: Amazon Prime Video

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Salgueiro disputa o Campeonato Pernambucano, aparecendo em terceiro lugar com 10 pontos, ou seja, contabiliza três vitórias, um empate e outra derrota na temporada. Por isso, entra em campo nesta quarta-feira completamente determinado e confiante em sua vitória.

Sem técnico desde a saída de Fábio Carille desde a derrota para o Mirassol no Paulistão, o Santos estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira buscando trilhar o seu caminho até a grande final na temporada. Neste momento, o elenco sofre com baixas e também com problemas enquanto busca a vitória para se recompor na temporada.

Escalação do Salgueiro x Santos hoje

O elenco dos anfitriões não tem baixas para o jogo de hoje.

Enquanto isso, o Santos não poderá contar com Carlos Sánchez, Madson e Léo, lesionados.

Salgueiro: Jerfesson; Ronaldo, Lucão, Janelson, Léo Carioca; Kady, Léo Santos, Wescley, Valdeir; Pedro Maycon, Hudson

Santos: João Paulo; Felipe Jonatan, Kaiky, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Sandry, Camacho, Ricardo Goulart; Angelo, Marcos Leonardo, Lucas Braga

Pelo Campeonato Paulista, relembre como foi o último jogo do Santos.

